Zkušený hráč se vydává za dítě, svými hláškami baví miliony lidí na TikToku

Základní pravidlo pro bezpečné chování na internetu zní: nikomu nevěřte. A to ani v případě, že s ním právě mluvíte přes mikrofon. Díky snadno dostupným softwarovým modulátorům hlasu není větší problém vydávat se za někoho úplně jiného a tak i smyslně šeptající žena může být ve skutečnosti jen vtipálek.

Streamer Slater svým počínáním baví nejen sebe, ale i spoluhráče a miliony diváků.

Tedy to v tom lepším případě, v horším to může být oplzlý stařík nebo hacker, toužící po údajích z vaší platební karty. Nezisková organizace Women In Games Argentina díky této technologii například zkoumala, jak se profigameři chovají k ženám (viz náš článek), streamer vystupující na Twitchi pod přezdívkou Slater se díky ní jenom baví. A miliony diváků s ním.

Slater, jehož úroveň hraní střílečky Call of Duty: Warzone, se dá označit minimálně jako nadprůměrná, se totiž vydává za deseti a půlročního chlapce a své náhodné spoluhráče baví vtipnými hláškami, které by od dítěte asi nikdo nečekal.

slaterkodish @slaterkodish carrying dads like it’s my job

„Už si někdy ve skutečnosti viděl prsa?“ ptá se virtuálního spolubojovníka a když mu dvacetiletý mladík prozradí, že párkrát už ano, poprosí ho, zdali by mu nemohl popsat jak voní. Na dotaz, jestli není náhodou příliš mladý na to, aby hrál dlouho do noci, když musí druhý den do školy, zase odpoví tím, že je v pohodě, protože jeho máma vypila láhev červeného a usnula u televize. Když jeho spoluhráčka odmítá žádost o osobní seznámení s tím, že je na ní Slater příliš mladý, kontruje tím, že by to pro ni naopak mohla být skvělá investice do budoucna, protože jeho cena brzy poroste vzhůru jako kryptoměna. A občas jen tak pro zábavu křičí na mámu, aby nezatěžovala wi-fi sledováním romantických seriálů, protože právě hraje důležitý zápas.

slaterkodish @slaterkodish these guys had my back

Sestřihy nejvtipnějších momentů (bohužel poněkud otravně doplněné o otravné gify) umísťuje na sociální síť TikTok a sbírá tam lajky po milionech. A není se čemu divit, jeho úmyslně naivní hlášky vzbuzují u kolegů výbuchy smíchu a ukazují, že i v anonymním prostředí kompetitivních online her nejsou jen vulgární hrubiáni (viz třeba náš článek), jak to občas může vypadat.