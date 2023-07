To jste věděli, že legendární Tie Fighter má povedený neoficiální remake?

Od vydání legendárního Tie Fightera uběhlo již bezmála třicet let, přesto stále vévodí žebříčkům nejlepších Star Wars her všech dob (u nás skončil čtvrtý, viz náš článek). Vynikající vesmírný simulátor je zajímavý už jen tím, že na rozdíl od drtivé většiny titulů z oblíbeného vesmíru hrajete za ty zlé a pod vedením samotného Dartha Vadera bráníte slávu Impéria proti rebelům.

Takto se původní Tie FIghter původně prodával.

Tie Fighter dodnes nabízí prakticky vše, co si každý fanoušek vesmírného létání může vůbec přát: propracovaný fyzikální model, který geniálně kombinuje realističnost a arkádovou hratelnost, fantasticky navržené mise, ohromnou spoustu vesmírných lodí a zbraní, a dokonce i skvělý příběh s dlouhými cut scénami. Bohužel kvůli zastaralé grafice už dají dnešní hráči přednost sice mnohem omezenějšímu, ale daleko pohlednějšímu následovníku Squadrons (viz naše recenze). A přitom nemusí…

Díky nezištné práci fanoušků totiž vznikl projekt TIE Fighter: Total Conversion, který legendární hru dělá přístupnější (ke stažení je zde). Nejde sice o úplnou novinku, ale díky nejnovějšímu updatu je zase o něco lepší než dříve.

K jeho rozběhání budete potřebovat jen stařičkou střílečku X-Wing Alliance (aktuálně na Steamu za cca 200 Kč) a spoustu trpělivosti při instalování dodatečných vylepšení.

Ty ovšem promění celou hru k nepoznání, a dokonce zpřístupní i takové moderní grafické vychytávky, jako je třeba ray tracing nebo podpora virtuální reality. V této kvalitě si pak můžete vychutnat nejen většinu původních misí (zatím je hotovo 9 z 13 kampaní, autoři se ale dušují, že do konce roku dodělají i ty zbylé), ale i příběhové předěly nebo základnu, na které trávíte čas mezi bojovými úkoly.

Výsledek je tak kvalitní, že by se klidně mohl prodávat jako oficiální remake.