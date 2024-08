Remake Gothicu odhaluje nové záběry, vydavatel plánuje i druhý Wreckfest

O třech hrách jsme již věděli, dvě jsou překvapením. Show THQ Nordic nastínila plány vydavatelství ohledně chystaných her, ale spíše jen rámcově, jelikož informací ohledně dat vydání zde moc nebylo. Následující hry jsou tak spíše výběrem z plánů vydavatele do budoucna. Páteční show, kterou vydavatelství vysílalo od 20:30, jsme mohli vidět už v předstihu a většina zde ukázaných titulů bude mít hratelné ukázky i na veletrhu Gamescom.

První novinkou a překvapením zároveň je pokračování demoličních derby a závodění, Wreckfest 2. Duchovní pokračovatel série Flatout vyšel v roce 2014 a na druhý díl tedy fanoušci čekali pořádně dlouho. I tentokrát za hrou stojí studio Bugbear Entertainment, které v podstatě vylepšilo vše, co vylepšit šlo.

Wreckfest 2

Wreckfest 2 nabídne vedle lepší grafiky také pokročilý kolizní model, přičemž hra bude opravdu důsledná ve vykreslování pomačkaných plechů, odpadajících dílů a podobně. Propracovanější bude samozřejmě i fyzikální model i zvukové efekty. A novinkou pak bude také vizuální přizpůsobení vlastního auta, které počítá s vizuálními úpravami, sprejováním, samolepkami i určováním, jak moc bude vaše auto zrezlé.

Autoři ukázali vedle předrenderovaného traileru také záběry ze samotné hry, kde za obligátní nárazy a skřípění plechů také sbíráte herní body. Ve hře nebude chybět režim kariéry, multiplayer i podpora modifikací. Hra vyjde na PC a moderní konzole, kdy se tak stane, však autoři zatím ani nenaznačují.

Druhá novinka nadchne fanoušky klasických skákaček. The Eternal Life of Goldman je ručně malovaná plošinovka ze staré školy od autorů z Weappy Studios. Náš první dojem z herní ukázky je asi jako kdyby Cuphead nebyl tolik o soubojích s bossy, jako spíše o skákání. To ovšem neznamená, že by hra nepůsobila obtížně.

The Eternal Life of Goldman

Herní hrdina je poměrně neobvykle postarší pán s holí, ovšem vyšší věk zde zřejmě není překážkou pro akrobatické kousky. Do hry významně vstupuje také právě jeho hůl, kterou budete moci průběžně vylepšovat, a odemykat tak nové schopnosti. Hra má být příběhově zaměřená a děj se bude točit okolo starých legend z řeckých či židovských pověstí. Soudě podle ukázky hra sice vypadá spíše vesele, ale příběh asi bude umět nabrat i temnější směr.

Autoři stále dokola během prezentace hry zmiňovali, že vše je ručně malované a během procesu tvorby nebyla nikde využita umělá inteligence. Proto vývoj hry zabírá hodně času a přes příslib vydání na PC a konzole zatím není datum vydání jasné.

Posuňme se nyní ke hrám, o kterých už něco málo víme. První na řadě je Titan Quest 2, u kterého hráči zatím dosud viděli jen předrenderovaný trailer. Diablovka z prostředí legend antického Řecka se nyní představila záběry přímo ze hry a musíme říci, že nás grafika tohoto pokračování hry z roku 2006 opravdu mile překvapila.

Titan Quest 2

Autoři také prozradili několik nových herních mechanik, jako například fakt, že si nebudete vybírat předpřipravené hrdiny, ale sami si je vyrobíte kombinací vámi zvolených schopností, čímž si v podstatě i vytvoříte vlastní herní specializaci. Titan Quest 2 bude jinak hodně zaměřený na příběhovou složku a autoři slibují, že všechny souboje navrhli sami a nenechávají nic na náhodném generátoru. Titan Quest 2 rovněž stále nemá datum vydání.

Co je pro změnu už prakticky za rohem, je akční adventura Disney Epic Mickey Rebrushed. Předělávka hry z roku 2010, ve které Mickey Mouse navštěvuje různé světy z celého vesmíru pohádek. Pokud znáte původní hru, zaujme vás Rebrushed verze nejen kompletně předělanou grafikou, ale také i novým obsahem a herními mechanikami. Mickey dostane dosud nevídané akrobatické schopnosti a na mapách se objeví neobjevená zákoutí s tajemstvími.

Disney Epic Mickey Rebrushed dorazí na PC a moderní konzole, přičemž na PlayStationu 5 slibují autoři režim rozlišení 4K při 60 snímcích za sekundu. Zde a také na Switchi budete mít navíc k dispozici i ovládání pomocí zabudovaného gyroskopu v ovladači. Novinkou bude také foto režim. Hra dorazí už 24. září.

Poslední a také hodně očekávanou hrou je remake prvního Gothicu z roku 2001. Hra nám od té doby už pořádně zestárla, ale status legendy mezi evropskými RPG si drží i nadále. Po trochu nepřesvědčivé demoverzi v roce 2019 si nechali autoři poradit od fanoušků a vrhli se do předělávání staré legendy s ještě větší vervou. A nyní nám konečně ukázali i záběry přímo ze hry.

Ukázka zcela neskrývavě brnkala na struny nostalgie, slyšet jsme mohli starou známou hudbu i zvukové efekty a podívali jsme se na celou řadu známých míst. Hra však nechce být jen prostou kopií předlohy, ale nabídne i modernizované prvky. Hlavní hrdina se tak kupříkladu naučí lézt po zdech a lépe také najde věci pod vodní hladinou při potápění. Na herní mapě najdete i pár zcela nových míst a hra také odvypráví (nad rámec původního děje) i pár nových příběhů.

Gothic 1 Remake Gothic 1 Remake

Ukázka vypadala velice hezky, ovšem je zřejmé, že kvůli přiblížení se dojmu původní hry se autoři s ždímáním možností Unreal Enginu 5 drží trochu zkrátka. To však nic nemění na tom, že hra vypadá i tak opravdu parádně, hlavně detaily obličejů postav nebo práce se světlem a stíny. A když už jsme u těch inovací, tak nesmíme zapomenout ani na fakt, že herní svět si i tentokrát bude snažit žít vlastním životem nezávisle na činech hlavního hrdiny. Gothic Remake stále nemá datum vydání, a to ani přibližné.