U českých Warhorse to nekončí, THQ Nordic plánují koupit další studia

Prodej vývojářského týmu Warhorse do rukou THQ Nordic je pro český herní rybníček velká událost (psali jsme tady), pro švédské vydavatelství jen další zářez.

THQ udělalo z Dana Vávry multimilionáře. Kdo bude další?

Společnost nakupuje vývojářské týmy a herní značky ve velkém a plánuje v tom pokračovat. Od investorů si proto na další expanzi opatřila více než 2 miliardy švédských korun (cca 5 miliard korun). Ostatně ředitel firmy Lars Wingefors se nijak netají ambiciózními plány a z lukrativního trhu s počítačovými hrami si chce ukousnout daleko větší podíl než stávající 0,5 %.

Jen za poslední rok si THQ Nordic kromě Warhorse rozšířilo portfolio o studia HandyGames, Bugbear, Coffee Stain a pořídilo práva na kultovní, byť trochu pozapomenuté značky jako Carmageddon, Goat Simulator, Expeditions, Alone in the Dark, Act of War, Kingdoms of Amalur, TimeSplitters či třeba Second Sight.

Z většiny jde přitom o značky sázející na příběhový zážitek pro jednoho hráče. Ty sice negenerují miliardové zisky jako aktuální battle royale trháky, na druhou stranu si na sebe dokážou vydělat, viz náš článek o Darksiders.