Legenda adventur se vrací. Ron Gilbert chystá Thimbleweed Park 2

Necelých deset let starý Thimbleweed Park byl čistý fanouškovský servis. Šlo o retro adventuru s nezaměnitelným humorem, snad až příliš napěchovanou všemožnými odkazy a realizovanou skrze přežité ovládání s klikáním na příkazy jako otevři, posuň či použij.
Dvojka, kterou Gilbert oznámil na svém blogu Grumpy Gamer, slibuje v podstatě to samé. Nevrací se jen původní autorský tým, ale i herní postavy. Opět se bude vyšetřovat vražda, tělo mrtvého však má být ten nejmenší problém.
„Na konci další dlouhé a podivné noci v Thimbleweed Parku budete mít více otázek než odpovědí. Není to ani pokračování, ani prequel. Je to spíš další díl ze světa Thimbleweed Parku a je stejně podivný,“ vysvětluje, respektive spíš nevysvětluje, Gilbert.
Produkční fáze každopádně právě začala, s vydáním Thimbleweed Park 2 se počítá až v roce 2028.
„Thimbleweed Park staví na čiré nostalgii, což je fajn, pokud jste zažili dobu, ke které odkazuje,“ napsali jsme v recenzi jedničky na Bonuswebu.