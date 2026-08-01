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Legenda adventur se vrací. Ron Gilbert chystá Thimbleweed Park 2

Ondřej Zach
Thimbleweed Park 2

Thimbleweed Park 2 | foto: Ron Gilbert

Thimbleweed Park 2
Thimbleweed Park 2
Thimbleweed Park 2
Thimbleweed Park 2
6 fotografií
Ron Gilbert stojí za hity jako The Secret of Monkey Island či Maniac Mansion, na které nedají fanoušci herních devadesátek dopustit. S Thimbleweed Park 2 se opět chystá zabrnkat na nostalgickou strunu.

Necelých deset let starý Thimbleweed Park byl čistý fanouškovský servis. Šlo o retro adventuru s nezaměnitelným humorem, snad až příliš napěchovanou všemožnými odkazy a realizovanou skrze přežité ovládání s klikáním na příkazy jako otevři, posuň či použij.

Dvojka, kterou Gilbert oznámil na svém blogu Grumpy Gamer, slibuje v podstatě to samé. Nevrací se jen původní autorský tým, ale i herní postavy. Opět se bude vyšetřovat vražda, tělo mrtvého však má být ten nejmenší problém.

Thimbleweed Park 2
Thimbleweed Park 2
Thimbleweed Park 2
Thimbleweed Park 2
6 fotografií

„Na konci další dlouhé a podivné noci v Thimbleweed Parku budete mít více otázek než odpovědí. Není to ani pokračování, ani prequel. Je to spíš další díl ze světa Thimbleweed Parku a je stejně podivný,“ vysvětluje, respektive spíš nevysvětluje, Gilbert.

Produkční fáze každopádně právě začala, s vydáním Thimbleweed Park 2 se počítá až v roce 2028.

„Thimbleweed Park staví na čiré nostalgii, což je fajn, pokud jste zažili dobu, ke které odkazuje,“ napsali jsme v recenzi jedničky na Bonuswebu.

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