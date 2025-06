Počátky Thiefa se datují do konce devadesátých let, kdy vyšel první díl, konkrétně v prosinci roku 1998 . V rozpětí šesti let následovaly dva další a poměrně úspěšné. Jenže pak se značka odmlčela, a když v roce 2014 přišel pokus ji oživit, nepovedlo se (viz recenze Thief 4).

Thief VR: Legacy of Shadow bohužel není další regulérní pokračování, ale spin-off určený pro virtuální realitu, konkrétně pro zařízení PlayStation VR2, Meta Quest 2, 3, 3S a PC VR. Není to sice návrat, ve který jsme doufali, tento typ hry by přesto ve VR mohl fungovat dobře.

Je třeba zůstat ve stínu, aby vás při loupežích neodhalili stráže. Pokud se chcete ve hře přikrčit, musíte tak učinit i ve skutečnosti. Bude třeba zhasínat světla, střílet z luku, hledat skrytá tlačítka a samozřejmě nemůže chybět ani obligátní páčení zámků. S PS VR 2 zážitek podtrhne haptická odezva.

Právě zpracování stealthu ve VR by mělo být největším lákadlem. Stejně jako příslib, že Thief VR podporuje víc herních stylů a umožní situace řešit více způsoby. Příběh to totiž určitě není. Cílem je získat legendární artefakt a odhalit spiknutí, které otřese samotnými základy města.

Přesné datum vydání nebylo prozatím odhaleno, počítá se ovšem s letoškem.