náhledy
Ještě během letošního roku vyjde na počítače budovatelská strategie Theos: Cities of Myth. Kromě spokojenosti obyvatel bude třeba plnit i přání bohů. Dobrou zprávou je, že na hře pracují lidé, kteří mají s tímto žánrem bohaté zkušenosti.
Autor: Bonusweb.cz
Hráči si zkraje zvolí patrona z řad olympského božstva, kterému svoje město zasvětí. Volba není jen kosmetická, důležité jsou bonusy, které ovlivní i váš herní styl. Athénu si vyberou ti, kteří chtějí své město proměnit v kulturní centrum.
Autor: Bonusweb.cz
Základem Theos: Cities Of Myth je každopádně tradiční budování infrastruktury a nastartování výrobních a dodavatelských řetězců. Zkrátka hratelnost, kterou známe z her jako Pharaoh, Zeus či Caesar.
Autor: Bonusweb.cz
Theos: Cities Of Myth kutí studio Triskell Interactive, které před třemi lety vydalo vesměs povedený remake Pharaoh nazvaný Pharaoh: A New Era (na obrázku), dříve Lethis – Path of Progress. S žánrem tak mají už celkem bohaté zkušenosti.
Autor: Jan Kouba, Bonusweb.cz
Volba boha je klíčová. Z chrámů a monumentů se získává přízeň, která láká různé legendární hrdiny. Ty pak budou podnikat výpravy známé z řeckých mýtů.
Autor: Bonusweb.cz
Například Hermés podpoří obchodování, zatímco Arés bude tou pravou volbou pro ty, kteří chtějí budovat armády a válčit.
Autor: Bonusweb.cz
Bohové ovšem mají svá přání. Pokud je splníte, přinese vám požehnání v podobě darů a již zmíněných speciálních hrdinů a slavných osobností. Bohy ovšem lze i naštvat, v nejzazších případech může vést jejich hněv až k vašemu pádu.
Autor: Bonusweb.cz
Desítky hodin zábavy mají zajistit různé scénáře, mise a variabilní sandboxový režim.
Autor: Bonusweb.cz
Hra by měla být přístupná i pro nováčky díky řadě vylepšení, která obsahovala už předchozí hra, tedy například možnost copy/paste budov a celých segmentů či globální pool pracovníků.
Autor: Bonusweb.cz
Theos: Cities Of Myth vyjde ještě letos na PC.
Autor: Bonusweb.cz
Theos: Cities Of Myth
Autor: Bonusweb.cz
Theos: Cities Of Myth
Autor: Bonusweb.cz
Theos: Cities Of Myth
Autor: Bonusweb.cz
Theos: Cities Of Myth
Autor: Bonusweb.cz
Theos: Cities Of Myth
Autor: Bonusweb.cz
Theos: Cities Of Myth
Autor: Bonusweb.cz
Theos: Cities Of Myth
Autor: Bonusweb.cz
Theos: Cities Of Myth
Autor: Bonusweb.cz
Theos: Cities Of Myth
Autor: Bonusweb.cz