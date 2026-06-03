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Nový Zeus? Ve slibné budovatelské strategii ožije starověké Řecko
Zkazily mě? Vybírám hry, co jsem jako dítě nesměl hrát, ale stejně je hrál
Zakázané ovoce nejlépe chutná a ve světě videoher to platí jakbysmet. Je hezké, že se ratingové agentury a starostliví rodiče snažili ochránit křehké dětské dušičky před explicitním zobrazením nahoty...
Nejděsivější monstra z Resident Evil, která jsou vám neustále v patách
Nejslavnější herní hororová série se vrátila s devátým dílem Requiem v takové síle, že to nečekali ani největší fanoušci. A společně s ní se vrátil i pro Resident Evil tolik ikonický herní prvek –...
Streamovala na Twitchi chodidla, okamžitě dostala ban. Za co? ptá se
Provokativní streamerka Morgpie má na streamovací platformě Twitch opět ban. Tentokrát za to, že promítala hru Dark Souls 3 na svoje chodila.
PlayStation „jede bomby“. Ukázal novou Laru, Wolverina i God of War
Společnost Sony si na úterní noc připravila další díl svého oblíbeného pořadu State of Play, během něhož hráčům ukazuje nadcházející herní hity. Viděli jsme pořádný kus z komiksového Wolverina,...
Nový Zeus? Ve slibné budovatelské strategii ožije starověké Řecko
Ještě během letošního roku vyjde na počítače budovatelská strategie Theos: Cities of Myth. Kromě spokojenosti obyvatel bude třeba plnit i přání bohů. Dobrou zprávou je, že na hře pracují lidé, kteří...
Varovný signál pro Sony. Prodeje her od PlayStation studií letí dolů
Špičkové hry od PlayStation Studios fungují jako hlavní pilíř byznysu pro prodej konzolí PlayStation. Za poslední léta se jich však prodalo výrazně méně.
Call of the Elder Gods
PCvydáno 1. června 2026 14:14, aktualizováno 14:19
Nejděsivější monstra z Resident Evil, která jsou vám neustále v patách
Nejslavnější herní hororová série se vrátila s devátým dílem Requiem v takové síle, že to nečekali ani největší fanoušci. A společně s ní se vrátil i pro Resident Evil tolik ikonický herní prvek –...
Prodávaly džus, ve kterém si vykoupaly nohy. O zákazníky nebyla nouze
Před branami letošního ročníku festivalu FanimeCon si několik cosplayerek postavilo stánek, kde prodávaly džus přímo z lavoru, v němž si koupaly nohy. Přesto, že si za skleničku nekonvenčního...
Zkazily mě? Vybírám hry, co jsem jako dítě nesměl hrát, ale stejně je hrál
Zakázané ovoce nejlépe chutná a ve světě videoher to platí jakbysmet. Je hezké, že se ratingové agentury a starostliví rodiče snažili ochránit křehké dětské dušičky před explicitním zobrazením nahoty...
Steam Deck citelně podražil, přesto se hned vyprodal
Prognózy, že během letošního roku citelně zdraží elektronika, se postupně naplňují. Po Sony, Microsoftu a dalších navyšuje cenu i Valve u svého herního hanheldu Steam Deck. Vzrostly také obavy, kolik...
Call of Duty: Modern Warfare 4