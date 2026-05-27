Geralt ještě nekončí. Legendární Zaklínač 3 nečekaně láká na novou expanzi

Ondřej Zach
  13:38
Studio CD Projekt RED oficiálně oznámilo třetí příběhové rozšíření pro Zaklínače 3. K hráčům se dostane během roku 2027.
The Witcher 3: Wild Hunt - Songs of the Past

The Witcher 3: Wild Hunt - Songs of the Past | foto: CD Projekt RED

Mělo to být překvapení k plánovanému výročnímu streamu druhé expanze O víně a krvi, který proběhne 28. května v 17:00. Tvůrci ho však omylem vyzradili dřív ve svém launcheru.

Informací je i tak minimum. V pořadí již třetí expanze má podtitul Songs of the Past a hráči se v ní opět ujmou Geralta. Spekuluje se, že propojí dějové linky tak, aby hráče připravila na Zaklínače 4.

Oficiálně však víme jen to, že tato expanze vyjde jen na PC, PlayStation 5 a Xbox Series X/S. Staré konzole už jsou ze hry. Co se počítače týče, zvednou se původní nároky (viz boxík).

Nové PC nároky

CPU: AMD Ryzen 5 2600, Intel Core i5-8400
GPU: NVIDIA GeForce GTX 1660, AMD Radeon RX 5500 XT 8GB
VRAM: 6 GB
RAM: 12 GB
Místo na disku: 70 GB SSD
OS: 64-bit Windows 11

DLC Songs of the Past vzniká ve spolupráci se studiem Fool’s Theory, které naposledy vydalo RPG The Thaumaturge a pracuje také na remaku Zaklínače.

Songs of the Past vyjde během roku 2027, dalších podrobností se máme dočkat koncem léta.

„Ačkoli rozloha a zpracování hledá jen těžko soupeře, vyniká Zaklínač také pozoruhodným smyslem pro detail. Hraje přitom podle vlastních, zaklínačských pravidel a daří se mu to. Tohle dobrodružství si prostě nesmíte nechat ujít,“ napsali jsme v dobové recenzi Zaklínače 3.

