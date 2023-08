The Texas Chain Saw Massacre přilákal hned po vydání přes milion hráčů

Asymetrický multiplayerový horor The Texas Chain Saw Massacre, který se inspiruje ikonickým filmem z roku 1974, přivítal za 24 hodin po vydání přes milion zvědavých hráčů. Vděčí za to předplatnému Game Pass.