Co je to za místo? První ukázka z filmu Super Mario Bros. Movie nadchla

Někteří z vás si možná ještě vzpomenou na kultovní filmový propadák Super Mario Bros. z roku 1993. Šlo o hraný snímek, o němž se například již zesnulý herec Bob Hoskins, který ztvárnil Maria, vyjádřil jako o noční můře a o režisérském duu prohlásil, že to jsou idioti. Nintendo je co se týče vlastních značek velmi protektivní a nepřekvapí tak, že do poskytování licencí se od té doby vůbec nehrnulo.

Uvažování Nintenda se časem změnilo. Nechce se vázat jen na hry, ale vytvořit propojený svět s dalšími oblastmi zábavy v populární kultuře. Má svůj vlastní zábavní park Super Nintendo World. Během realizace projektu se legendární japonský designér Shigeru Miyamoto (Mario, Zelda, Pikmin, Donkey Kong...) seznámil s Chrisem Meledandrim, zakladatelem animační divize Illumination. Miyamoto měl pocit, že našel vhodného kandidáta, který by mohl snímek zpracovat. Psal se rok 2016, zprávy na veřejnost prosákly o rok později.

Nyní, po letech čekání, tu konečně máme první upoutávku. V úvodu vidíme ledové království, které se svoji armádou navštívil padouch Bowser. Promlouvá hlasem Jacka Blacka a působí celkem hrozivě. Scénu odlehčují obránci tučňáci, které fandové série důvěrně znají, respektive jejich „hrdinná“ obrana. Posléze sledujeme, jak se Bowser zmocní super hvězdy a zeptá, kdo ho nyní zastaví.

Střih. Slyšíme známou melodii a už vidíme Maria, který vyskakuje ze zelené trubky v Houbovém království. Když dopadne na zem, rozhlíží se a ptá se, co je to za místo. Mario neví, kde je, což je neobvyklé. Film bude zřejmě zpracován ve stylu žánru isekai, v němž jsou hrdinové přeneseni do jiného světa. Dává to smysl. Film poslouží jako vstupní brána do světa Nintenda, zatímco fanouškům nabídne spoustu odkazů. Jediné, co zní trochu nezvykle, je hlas Maria v podání Chrise Pratta. Ale uvidíme.

Premiéra filmu je plánována na 7. dubna 2023.