The Sims Mobile vyšel v roce 2017 na zařízení s iOS a Androidem s klasickou free 2 play monetizací. Servery budou vypnuty 26. ledna 2026, což znamená, že nebude možné pokračovat v hraní.
„Po sedmi letech a víc než padesáti aktualizacích má tým The Sims Mobile několik důležitých novinek. Nejprv bychom vám chtěli poděkovat. Komunita The Sims Mobile a The Sims jako celek je plná kreativity, laskavosti a fantazie. Ohromili jste nás svými příběhy, stavbami a simíky. Jsme hrdí, že jsme s vámi mohli sdílet tuto cestu, a jako projev naší vděčnosti jsme pro vás připravili několik překvapení, když se blížíme k poslední kapitole TSM,“ píše se v oficiálním oznámení.
V rámci nejnovější aktualizace mají všichni hráči k dispozici neomezené množství energie. Zároveň už není možné nakupovat v herním obchodě za skutečné peníze.
Hra už byla také stažena z aplikačních obchodů, nicméně ti, kdo ji měli někdy staženou, si ji mohou opětovně stáhnout. Krátce před vypnutím, konkrétně 6. ledna, se zpřístupní veškerý obsah režimů Build Mode a Create A Sim, a to nezávisle na dosažené úrovni.
Kam kráčí The Sims?
Budoucnost značky naznačila společnost loni, když prozradila, že chce ustoupit od vydávání tradičních dalších dílů. Místo toho chystá platformu The Sims, založenou na The Sims 4.
Všechny nové projekty mají sdílet společnou platformu, která zahrnuje obchod, nástroje pro tvorbu a sociální funkce. Zároveň se chystá i nová mobilní hra The Sims Labs: Town Stories, na gameplay se můžete podívat zde.