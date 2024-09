The Sims 5 nebudou. EA končí s tradičními pokračováními

Od vydání The Sims 4 uběhlo letos v září deset let. Od té doby vyšla ohromná spousta nových rozšíření a doplňků. Vydání nového dílu, řekněme The Sims 5, by znamenalo začít opět od nuly. A právě do toho se EA z celkem pochopitelných důvodů nechce. Společnost se proto rozhodla od vydávání pravidelných nových dílů ustoupit.

„Tradičně jsme po každém vydání nahrazovali jednu verzi druhou a začínali jsme od nuly. Tento model se chystáme změnit. Budeme investovat do rozsáhlé platformy Sims,“ řekla investorům prezidentka pro zábavu a technologie Laura Mieleová.

Základním stavebním kamenem zůstane populární The Sims 4. Tvůrci se chystají nejenom vydávat nový obsah, ale zároveň průběžně hru vylepšovat i po stránce použitých technologií.

Pro The Sims 4 je dostupná řada doplňků a modifikací.

Projekt pod kódovým označením Project Rene, o kterém se spekulovalo, že nahradí stávající The Sims 4, vzniká i nadále a stane se součástí univerza The Sims. Na podzim proběhne malý multiplayerový test, další podrobnosti v tuto chvíli chybí. Hra se podle posledního prohlášení zaměří na „vytváření příležitostí pro setkávání, navazování kontaktů a společné hraní ve zcela novém světě“.

EA kromě toho chystá My Sims na Switch a novou mobilní hru pod kódovým označením Project Stories. Všechny projekty mají sdílet společnou platformu, která zahrnuje obchod, nástroje pro tvorbu a sociální funkce.