Stahujte zdarma PC verzi simulátoru života a vztahů The Sims 4

K získání hry je třeba účet na digitální distribuci Origin od Electronic Arts. Pokud ji máte, stačí přejít na tuto stránku, kliknout na tlačítko „Get it Free“ a následně se přihlásit. A to je vše. Hra by nyní měla být dostupná ve vaší knihovně.

Co se týče edice, je to podle předpokladu standardní verze. Několik expanzí a ještě více DLC si musíte v případě zájmu koupit samostatně. Akce končí v úterý 28. května v 19:00.

„Sims 4 mohli být mnohem lepší hrou, kdyby z nich přímo nekřičelo to, že hra bude hotová až s několika datadisky,“ napsali jsme v dobové recenzi na Bonuswebu.