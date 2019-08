Simulátor života a vztahů The Sims 4 v září zavítá do říše kouzel

Základní hra The Sims 4 sice vyšla už před pěti lety, ucelenější zážitek však nabízí až s postupně vydávanými rozšířeními či o něco menšími tematickými balíčky. A právě jeden takový do hry v září zamíří. Téma magie přitom není sérii cizí, k prvnímu dílu vyšel balíček Makin’ Magic, z něj Realm of Magic čerpá.

Do nového světa Glimmerbrook plného magie se hráči přenesou pomocí portálu. Simíci se učí kouzla, plní úkoly a nakonec jsou schopni vytvářet nápoje lásky či proměňovat ostatní v předměty. Každý simík si může vyvolat na základě své osobnosti magické stvoření, jako třeba vílu nebo draka, a pojmenovat ho. Samozřejmostí jsou nové oblečky a předměty pro úpravu vzhledu místností.

The Sims 4: Realm of Magic vychází 10. září na PC a Mac a 15. října na PlayStation 4 a Xbox One.