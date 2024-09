Mobilní Simpsonovi po 12 letech skončí. A co naše peníze, zuří fanoušci

The Simpsons: Tapped Out

Homer hraje na tabletu hru a kvůli němu vyletí do povětří elektrárna, o jejíž provoz měl pečovat. Tlaková vlna smete celý Spriengfield a na hráči je, aby ho celý podle sebe vybudoval znovu.

Vypečená zápletka byla naroubována na poměrně klasickou „budovatelskou“ free 2 play mobilní hru ve stylu kdysi populární záležitosti Farmville. Placená herní měna měla podobu koblih, za něž si hráči nakupovali speciální předměty, případně pomocí nich urychlovali různé akce.

The Simpsons: Tapped Out se přesto podařilo oslovit poměrně slušný okruh hráčů, dva roky po vydání překročily příjmy ze hry slušných 130 milionů dolarů. Jenže všechno má svůj konec a v případě této hry to znamená, že tvůrci už vypnuli in-game nákupy, 31. října zmizí z aplikační obchodů a 24. ledna 2025 vypnou servery. Hra tak přestane fungovat.

„Rozhodnutí ukončit naši dvanáctiletou cestu je emotivní. Společně s našimi partnery ze Simpsonových a společnosti Walt Disney jsme s potěšením přinesli tuto hru vám, fanouškům, a viděli, jak jste si každý z vás vytvořil svou vlastní milovanou verzi Springfieldu. Byla to pozoruhodná cesta a my jsme vděční, že jsme mohli dodat 308 aktualizací, 831 postav a včetně dnešního závěrečného rozloučení 1 463 úkolů,“ oznamuje vydavatel Electronic Arts.

Někteří fanoušci jsou v šoku a píšou, že se z každodenní návštěvy Spriengfieldu stal po tolika letech zvyk. Jiní zuří – ve hře během let utratili spoustu peněz a za pár měsíců ztratí ke svému výtvoru přístup. Právě požadavek na offline verzi se objevuje v reakcích zřejmě nejčastěji.

V posledních měsících ostatně sílí tlak hráčů na provozovatele, aby vydávali offline patche. Po palbou kritiky se ocitl například Ubisoft, když vypnul závodní hru The Crew. V reakci na to přislíbil, že u The Crew 2 a The Crew Motorfest vydá patch, který umožní hrát offline.