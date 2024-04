Letos se chystá ještě jeden Prince of Persia

V lednu vydaný Prince of Persia: The Lost Crown není oním „princem“, ve kterého mnozí doufali, přesto pojetí 2D metroidvanie dopadlo na jedničku. Ačkoliv hra posbírala pěkná hodnocení, příliš se neprodávala, na čemž nese podíl i plná cena. Ubisoft je ostatně znám tím, že své hry posílá poměrně rychle do slev. Jak se ovšem ukazuje, nebude to letošní jediný „princ“.

Během letošního roku by se měl na Steamu v předběžném přístupu objevit kousek nazvaný The Rogue Prince of Persia, píše Henderson na Insider Gamingu. Hru podle něj už čtyři roky kutí studio Evil Empire, tedy tvůrci populární hry Dead Cells, přičemž žánrově si ji máme zařadit mezi roguelite. Ani tentokrát tedy nepůjde o klasický díl.

Letos v lednu vyšel Prince of Persia: The Lost Crown.

Novinka se má po stránce vzhledu inspirovat francouzsko-belgickými komiksy. Evil Empire má hru průběžně zásobovat bezplatnými aktualizacemi, které budou výsledný produkt formovat i na základě odezvy hráčů.

Kromě The Rogue Prince of Persia vzniká ještě remake Prince of Persia The Sands of Time, který při svém oznámení v roce 2020 vzbudil svým vzhledem rozpaky. O dva roky později nás Ubisoft informoval, že předělávka nebyla zrušena a poslední informace pochází z listopadu. Ubisoft tehdy na X napsal, že „projekt dosáhl důležitého interního milníku a jeho vývoj pokračuje“.