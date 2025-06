Hráč se ujímá role Evana Tannera, nového operátora ve fiktivním Federálním oddělení inteligence (FDI) v roce 1992. Úkolem je podporovat agenty v terénu z kanceláře za počítačem, kde analyzuje důkazy a řeší případy, jako jsou vraždy, pohřešované osoby nebo kybernetické útoky. Zdánlivě běžné vyšetřování nakonec zahrnuje nečekané zvraty.

The Operator je mix žánrů, volně se zde prolínají klasická adventura, hádanky a simulátor. Hráči chválí výbornou atmosféru a originalitu, některým vadí linearita a iluze voleb. Celé dobrodružství lze absolvovat zhruba za čtyři hodiny.

Hru si můžete zdarma stáhnout v obchodě Epic Store zde. Musíte to však stihnout do 26. června do 17:00. Jakmile si ji zařadíte do vaší digitální knihovny na Epicu, zůstane vaše.