Amazon do toho jde znovu a opět chystá MMO ze světa Pána prstenů

Aby nedošlo k nedorozumění: není to první onlineovka ze světa Pána prstenů, za níž stojí Amazon. Jenže ta první ani nevyšla. Po necelých třech letech vývoje ji Amazon v roce 2021 oficiálně zrušil. Nyní do toho jde znovu. Připravované MMO ze světa Pána prstenů je v rané fázi vývoje a prozatím nemá ani jméno.

Něco málo už ovšem přeci jen víme. Půjde o perzistentní světa zasazený do Středozemě, přičemž očekávat máme příběhy z knížek Hobit a trilogie Pán prstenů. Vývoj má na starost Amazon Games Orange County, tvůrci online hry New World. Hra zamíří na PC i konzole.

„Přinést hráčům svěží pojetí Pána prstenů bylo dlouholetou ambicí našeho týmu a jsme poctěni a vděčni, že nám společnost Middle-earth Enterprises svěřila tento kultovní svět. Jsme také rádi, že po loňské smlouvě na hru Tomb Raider rozšiřujeme naše vztahy se společností Embracer Group, která se osvědčila jako vynikající spolupracovníci,“ řekl Christoph Hartmann, viceprezident Amazon Games.

„Dáváme si záležet na tom, abychom vytvořili MMO, které bude odpovídat rozsáhlému univerzu Středozemě a potěší hráče po celém světě.“

Fanouškům Pána prstenů, kteří by rádi zažili online dobrodružství, je ovšem i nadále k dispozici letitý projekt The Lord of the Rings Online. Co se televizní zábavy týče, Amazon loni rozjel průměrný seriál Pán prstenů: Prsteny moci.