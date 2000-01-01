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The Life and Suffering of Sir Brante je digitální gamebook, na jehož stránkách se odehraje celý život Sira Branteho. Hra láká nejenom na silný příběh, ale zejména volby, na nichž záleží.
Autor: Ondřej Zach
Příběh sleduje celý váš život od narození až po smrt. Zabývá se rodinou, vztahy, kariérou a nakonec velkou revolucí, která otřese celou říší. Hra má přitom desítky variant různých konců.
Autor: Ondřej Zach
Jsou to právě hráčské volby, skrze něž můžete zažehnout revoluci, stát se téměř bohem, ale i obávaným inkvizitorem.
Autor: Ondřej Zach
Ve hře není žádný boj, volby však ovlivní herní statistiky a jednotlivé reputace.
Autor: Sever
Některé volby se tak zpřístupní, jen pokud máte požadovanou hodnotu například v diplomacii nebo teologii.
Autor: Sever
Vše se odehrává na stránkách starého deníku, takže se připravte na spoustu čtení.
Autor: Ondřej Zach
Hráči chválí skvěle napsaný příběh, skvělou atmosféru, kterou dokreslují temné kresby, a volby, na nichž skutečně záleží.
Autor: Ondřej Zach
Na druhou stranu hra umí být hodně brutální a například jeden chybějící bod v potřebné schopnosti vás úplně svede z cesty, po které jste chtěli jít. Výjimkou nejsou ani velmi špatné konce.
Autor: Ondřej Zach
The Life and Suffering of Sir Brante je dočasně zdarma u příležitosti vydání pokračování, které se jmenuje The Life and Suffering of Prince Jerian (můžete si stáhnout demo).
Autor: Ondřej Zach
Odkaz ke stažení naleznete po zavření této galerie v těle článku. Ale neváhejte dlouho, akce končí už ve čtvrtek 23. července v 19:00.
Autor: Sever
The Life and Suffering of Sir Brante
Autor: Sever
The Life and Suffering of Sir Brante
Autor: Sever
The Life and Suffering of Sir Brante
Autor: Sever
The Life and Suffering of Sir Brante
Autor: Sever
The Life and Suffering of Sir Brante
Autor: Sever
The Life and Suffering of Sir Brante
Autor: Sever
The Life and Suffering of Sir Brante
Autor: Ondřej Zach
The Life and Suffering of Sir Brante
Autor: Ondřej Zach
The Life and Suffering of Sir Brante
Autor: Ondřej Zach