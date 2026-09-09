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Nintendo ukázalo svůj vánoční tahák, remake Zeldy předčil očekávání

Ondřej Zach
  9:49

The Legend of Zelda: Ocarina of Time (2026)

05.11.2026 Switch 2

iDNES.cz

nehodnoceno
Herní karta
Nintendo na závěr letošního roku nasadí do prodeje opravdu těžký kalibr, a to nádherně vypadající remake The Legend of Zelda: Ocarina of Time, který si hráči poprvé zahráli více než před čtvrt stoletím. Ještě předtím vyjde do těchto motivů stylizovaná konzole Switch 2 s příslušenstvím.

Zatímco z červnového streamu Nintendo Direct, během nějž japonská společnost představuje nové hry, byli někteří fanoušci trochu zklamáni, po odvysílání streamu k čtyřicetiletému výročí značky Zelda převládá nadšení.

The Legend of Zelda: Ocarina of Time (2026)
The Legend of Zelda: Ocarina of Time (2026)
The Legend of Zelda: Ocarina of Time (2026)
The Legend of Zelda: Ocarina of Time (2026)
The Legend of Zelda: Ocarina of Time (2026)
27 fotografií

V červnu Nintendo jen potvrdilo úniky, a to, že chystá remake oblíbeného dílu The Legend of Zelda: Ocarina of Time, který v roce 1998 vyšel na konzoli Nintendo 64. Tentokrát však předvedlo připravovanou novinku v plné parádě a nutno říci, že ukázka předčila všechna očekávání.

Příběh zůstává stejný jako v originále. Ganondorf se snaží ukrást mocný artefakt Triforce a ovládnout celé království Hyrule. A právě v tom mu musí hlavní hrdina Link zabránit, a to díky cestování časem mezi svou dětskou a dospělou verzí.

The Legend of Zelda: Ocarina of Time (2026)

The Legend of Zelda: Ocarina of Time (2026)

Grafika z éry Nintenda 64, což je doba prvních skutečných 3D her, příliš dobře nezestárla, remake je po grafické stránce úplně jiná hra. Co ovšem zůstává, je samotné jádro, byť mnohé prvky, například město, jsou rozšířené. Také den a noc plynou automaticky i ve městech a budovách a přestože Link zůstává stále němý, dialogy jsou konečně dabované. Nové je ovládání s tlačítkem pro skok (dříve na hraně skákal automaticky) a sprint.

Jedním z nejdůležitějších prvků je okarína, na kterou se hrají magické písně. Ve hře k tomu stačí tlačítka, nicméně remake využívá možností Switche 2, konkrétně mikrofonu, takže melodii stačí jednoduše zabroukat nebo přehrát na okaríně, kterou si půjde koupit jako příslušenství.

The Legend of Zelda: Ocarina of Time - Switch 2 a příslušenství

The Legend of Zelda: Ocarina of Time (2026)

Poslední novinkou jsou Zelda Notes, aplikace dostupná skrze Nintendo Switch App na chytrých telefonech s aktivním předplatným Switch Online. Zelda Notes mapuje dosažené úspěchy, přidává různé herní výzvy, obsahuje elektronickou okarínu a kvíz s více než 2000 otázkami.

The Legend of Zelda: Ocarina of Time vychází 5. listopadu na Switch 2. Ještě předtím, konkrétně 29. října, zamíří do obchodů speciální edice Switche 2 s motivy Zeldy, kterou doplní další příslušenství. Chystají se také nové figurky Amiibo Young Link a Young Zelda, které odemknou retro masky. Do prodeje však půjdou až příští rok.

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iDNES.cz

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