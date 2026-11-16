The Legend of Zelda: Ocarina of Time je již druhý remake hry, která původně vyšla v roce 1998 na konzoli Nintendo 64. Nová grafika hře sluší, co ovšem zůstává, je nadčasový příběh, tempo a výborně navržené dungeony.
Ačkoliv hra vyšla pouze na konzoli Switch 2, za první čtyři dny se prodalo přes 5,2 milionu kusů, z toho 810 tisíc v Japonsku. To jsou v tomto časovém období nejlepší prodeje hry od Nintenda na Switch 2. Započítány jsou krabicové i digitální kopie.
Producent série Eidži Aonuma, který pracoval na původní hře a dohlížel na vývoj remaku, prozradil, že vývoj započal po dokončení Tears of the Kingdom. Trval tedy zhruba tři roky.
Ocarina of Time vypráví příběh Linka, který musí dospět, aby porazil démonického padoucha Ganondorfa. Silnou metaforu dospívání podtrhuje grafická stylizace i paleta barev.
„The Legend of Zelda: Ocarina of Time zcela naplňuje význam slova dobrodružství. Má špičkově nastavené tempo a smekám před tvůrci, že si hráče vodí přesně tam, kam chtějí, ale s pocitem, že to byla jejich volba. S novými schopnostmi roste i váš pocit, že jste hrdina, který dokáže zlo porazit. Mladý Link neměl nikdy šanci,“ napsal jsem v recenzi na Bonuswebu.