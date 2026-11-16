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The Legend of Zelda: Ocarina of Time je prodejní trhák

Ondřej Zach
  11:40
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The Legend of Zelda: Ocarina of Time (2026)

05.11.2026 Switch 2

iDNES.cz

100%
Herní karta
Remake dobrodružné hry The Legend of Zelda: Ocarina of Time sbírá nejenom velmi vysoká hodnocení, ale také se skvěle prodává.

The Legend of Zelda: Ocarina of Time je již druhý remake hry, která původně vyšla v roce 1998 na konzoli Nintendo 64. Nová grafika hře sluší, co ovšem zůstává, je nadčasový příběh, tempo a výborně navržené dungeony.

he Legend of Zelda: Ocarina of Time (2026)
he Legend of Zelda: Ocarina of Time (2026)
he Legend of Zelda: Ocarina of Time (2026)
he Legend of Zelda: Ocarina of Time (2026)
62 fotografií

Ačkoliv hra vyšla pouze na konzoli Switch 2, za první čtyři dny se prodalo přes 5,2 milionu kusů, z toho 810 tisíc v Japonsku. To jsou v tomto časovém období nejlepší prodeje hry od Nintenda na Switch 2. Započítány jsou krabicové i digitální kopie.

Producent série Eidži Aonuma, který pracoval na původní hře a dohlížel na vývoj remaku, prozradil, že vývoj započal po dokončení Tears of the Kingdom. Trval tedy zhruba tři roky.

The Legend of Zelda: Ocarina of Time (2026)

The Legend of Zelda: Ocarina of Time (2026)

Ocarina of Time vypráví příběh Linka, který musí dospět, aby porazil démonického padoucha Ganondorfa. Silnou metaforu dospívání podtrhuje grafická stylizace i paleta barev.

„The Legend of Zelda: Ocarina of Time zcela naplňuje význam slova dobrodružství. Má špičkově nastavené tempo a smekám před tvůrci, že si hráče vodí přesně tam, kam chtějí, ale s pocitem, že to byla jejich volba. S novými schopnostmi roste i váš pocit, že jste hrdina, který dokáže zlo porazit. Mladý Link neměl nikdy šanci,“ napsal jsem v recenzi na Bonuswebu.

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iDNES.cz

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