Podívejte se na první fotografie z natáčení filmu The Legend of Zelda

Ondřej Zach
  9:59
Začalo natáčení hraného filmu na motivy slavné herní série The Legend of Zelda. První fotografie ukazují hlavní duo v kostýmech.
The Legend of Zelda (film)

The Legend of Zelda (film) | foto: Nintendo

The Legend of Zelda (film)
The Legend of Zelda (film)
Bo Bragason
Bo Bragason
11 fotografií

Na nových fotografiích je princezna Zelda, bojovník Link a také pohled na království Hyrule, v které se promění novozélandský venkov. Ačkoli o příběhu prozatím nic nevíme, volba kostýmů a celková estetika připomínají díl Breath of the Wild z roku 2017. Na hodnocení je ještě brzy, ale vypadá to, že s obsazením to tvůrci trefili.

„Tady Mijamoto. Začíná natáčení hraného filmu The Legend of Zelda v malebném přírodním prostředí, v němž se představí Bo Bragaso v roli Zeldy a Benjamin Evan Ainsworth v roli Linka,“ napsal na X vývojář a producent Šigeru Mijamoto a potvrdil, že snímek do kin zamíří 7. května 2027.

The Legend of Zelda (film)

The Legend of Zelda (film)

Princeznu Zeldu ztvární jednadvacetiletá britská herečka Bo Bragason, která se do povědomí diváků dostala rolí Rachel v oceňovaném seriálu Three Girls. Dále se objevila v hororovém filmu Cenzorka či seriálu Renegátka Nell.

Roli udatného Linka se ujal mladičký britský herec Benjamin Evan Ainsworth. Herectví se věnuje odmalička: debutoval v seriálu Emmerdale, uznání mu přinesl slušný hororový seriál Záhadné sídlo Bly na Netflixu.

Film The Legend of Zelda vzniká v koprodukci Nintenda a Sony Pictures, do režisérského křesla usedl Wes Ball (Království Planeta opic, Labyrint: Útěk).

