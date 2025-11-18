Na nových fotografiích je princezna Zelda, bojovník Link a také pohled na království Hyrule, v které se promění novozélandský venkov. Ačkoli o příběhu prozatím nic nevíme, volba kostýmů a celková estetika připomínají díl Breath of the Wild z roku 2017. Na hodnocení je ještě brzy, ale vypadá to, že s obsazením to tvůrci trefili.
„Tady Mijamoto. Začíná natáčení hraného filmu The Legend of Zelda v malebném přírodním prostředí, v němž se představí Bo Bragaso v roli Zeldy a Benjamin Evan Ainsworth v roli Linka,“ napsal na X vývojář a producent Šigeru Mijamoto a potvrdil, že snímek do kin zamíří 7. května 2027.
Princeznu Zeldu ztvární jednadvacetiletá britská herečka Bo Bragason, která se do povědomí diváků dostala rolí Rachel v oceňovaném seriálu Three Girls. Dále se objevila v hororovém filmu Cenzorka či seriálu Renegátka Nell.
Roli udatného Linka se ujal mladičký britský herec Benjamin Evan Ainsworth. Herectví se věnuje odmalička: debutoval v seriálu Emmerdale, uznání mu přinesl slušný hororový seriál Záhadné sídlo Bly na Netflixu.
Film The Legend of Zelda vzniká v koprodukci Nintenda a Sony Pictures, do režisérského křesla usedl Wes Ball (Království Planeta opic, Labyrint: Útěk).