Druhá největší premiéra za víc než dekádu. Seriál podle hry na HBO boduje

Pilotní díl seriálu vidělo jen ve Spojených státech 4,7 milionu diváků, a to jak v klasickém vysílání HBO, tak na streamovací platformě HBO Max. Lépe si za posledních třináct let vedl pouze Rod draka, což je prequel k televiznímu seriálu Hra o trůny, píše Variety.

„Těší nás, že fanoušci seriálu i hry zažijí tento kultovní příběh novým způsobem, a tímto jim vyjadřujeme vděčnost za to, že pomohli k tomuto úspěchu,“ uvedl Casey Bloys, předseda představenstva a generální ředitel HBO & HBO Max Content.

HBO přitom očekává, že počet diváků poroste. Uvádí totiž, že nedělní večerní sledovanost představuje pouze dvacet až čtyřicet procent celkové průměrné sledovanosti na epizodu.

„Soustředili jsme se jednoduše na to, abychom vytvořili co nejlepší adaptaci tohoto oblíbeného příběhu pro co největší publikum. Máme obrovskou radost, když vidíme, kolik starých i nových fanoušků přivítalo ‚The Last of Us‘ ve svých domovech a srdcích,“ řekli producenti Craig Mazin a Neil Druckmann.

Apokalypsa podle playstationového hitu

Příběh se odehrává dvacet let po zániku moderní civilizace. Hlavními protagonisty jsou ostřílený, cynický Joel (Pedro Pascal), který musí propašovat čtrnáctiletou Ellie (Bella Ramseyová) z karanténní zóny. Společně se pak vydávají na cestu napříč Spojenými státy.

O scénář se postarali Craig Mazin a Neil Druckmann. První zmíněný je podepsaný pod seriálovým hitem Černobyl, druhý pak pod videoherní předlohou. Seriál se nebojí některé věci změnit, přesto nejde za rámec herní předlohy.

„Start The Last of Us se jednoznačně povedl. Zatímco fanoušci série si původní příběh zažijí znovu v nové formě s extra porcí detailů, pro nehráče je to skvělý vstup do tohoto hororového světa plného špíny, beznaděje a snahy o přežití,“ napsali jsem v dojmech z první epizody. Recenzi Mirky Spáčilové si můžete přečíst zde.

Nový díl vychází každé pondělí.