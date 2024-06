Druhá řada seriálu The Last of Us ani zdaleka nepokryje události hry

Tvůrci plánují vyprávět příběh The Last of Us Part II až ve třech dalších sezonách. Vše bude záležet na tom, zda si seriál dokáže udržet diváky. HBO totiž prozatím dalo zelenou jen druhé řadě.

„Jedna věc je naprosto jistá, nevím, jak bychom mohli vyprávět příběh, který zbývá po dokončení druhé sezony, v jedné další sezoně,“ podotkl showrunner a režisér Craig Mazin v rozhovoru na Deadline.

The Last of Us - druhá řada

Jisté je, že druhá řada bude oproti té první kratší. Diváci tentokrát uvidí jen sedm dílů namísto původních devíti. Naproti tomu třetí řada má být rozsáhlejší a úplné dovyprávění příběhu může vyžadovat i čtvrtou řadu, zamýšlí se Mazin.

„Materiál, který jsme získali z druhého dílu hry, je mnohem rozsáhlejší než ten, který byl v první hře, takže jsme museli od začátku vymyslet, jak tento příběh vyprávět napříč sezonami. Při tom hledáte přirozené zlomové body, a jak jsme si to rozvrhli, v této sezoně se nám zdálo, že onen zásadní zlom přišel po sedmi epizodách,“ řekl Mazin.

Druhá řada je podle Mazina kvůli složitosti příběhu náročnější na produkci. Diváci si její kratší stopáž nemají vykládat tak, že na natočení mají méně času. Tvůrci opět vsadí na styl, v němž vycházejí ze hry, ale některé věci zpracují jinak, případně některé části rozšíří. Prozatím neprozradí, kterých oblastí a postav se to týká.

Co se týče vydání The Last of Us Part II na PC, podle posledních informací už je port nějakou dobu hotový. S uvedením na trh se ovšem čeká z marketingových důvodů.

Seriálový hit The Last of Us

Příběh se odehrává dvacet let po zániku moderní civilizace. Hlavními protagonisty jsou ostřílený, cynický Joel (Pedro Pascal), který musí propašovat čtrnáctiletou Ellie (Bella Ramseyová) z karanténní zóny. Společně se pak vydávají na cestu napříč Spojenými státy.

Seriál je místy velmi věrný předloze (některé scény jsou 1:1), zatímco jindy věci mění, rozšiřuje nebo naopak vynechává. Hra oproti seriálu také klade větší důraz na nakažené. Uvidíme, jak se tvůrci vypořádají s druhým dílem hry. Pokud zůstanou věrní předloze, budou někteří fandové, kteří hru neznají, hodně zaskočeni.

Seriál patřil několik týdnů mezi nejsledovanější tituly HBO Max (nyní už jen Max).