Diváci nejsou připraveni na to, co je čeká v druhé řadě The Last of Us

The Last of Us vypráví příběh po zániku moderní civilizace. Hlavními protagonisty jsou ostřílený, cynický Joel (Pedro Pascal), který musí v první řadě propašovat čtrnáctiletou Ellie (Bella Ramseyová) z karanténní zóny. Společně se pak vydávají na cestu napříč Spojenými státy.

Seriál je místy velmi věrný předloze (některé scény jsou 1:1), zatímco jindy věci mění, rozšiřuje nebo naopak vynechává. Hra oproti seriálu také klade větší důraz na nakažené. Seriálová adaptace hry lámala rekordy, premiérový díl sledovalo 4,7 milionu diváků, zatímco poslední už 8,2 milionu.

Vlevo obrázek z druhé řady seriálu, vpravo ze hry.

Není proto divu, že očekávání jsou nastavena vysoko. Jenže zatímco hráči vědí, na diváky neseznámené s hrami, respektive druhým dílem čeká pořádný šok. Ostatně představitelka nové postavy Abby (Kaitlyn Deverová) musí mít dokonce ochranku.

Americká herečka Kaitlyn Deverová, která ztvární Abby, to po 13. dubnu nebude mít vůbec lehké.

Důvod vám samozřejmě neprozradíme, je ovšem v podstatě jisté, že také s diváky budou pořádně cloumat emoce stejně jako před lety u vydání druhého dílu.

Zatímco pro některé hráče šlo o odvážný krok a dospělý příběh, který bourá tradiční konvence vyprávění, jiní zvrat vnímají jako podvod a poškození celé značky ze strany Neila Druckmanna, šéfa studia Naughty Dog. Buď tu hru milujete, nebo nenávidíte, je sice klišé, ale v tomto případě platí do puntíku.

Druhá řada The Last of Us bude mít premiéru 13. dubna na Max.

Technické zpracování The Last of Us Part II Remastered je špičkové.

Nový trailer každopádně připomíná některé hráčům důvěrně známé scény, což naznačuje, že se druhá řada nebude příliš lišit od hry. „I přes maximální snahu o objektivitu musím říct, že šlo o jeden z nejsilnějších zážitků, jaké jsem si kdy ze sezení před obrazovkou odnesl. Dokáže totiž vyvolat nepříjemné pocity, které nevyprchají ani po vypnutí konzole,“ napsal v recenzi The Last of Us Part II kolega Honza Srp. Loni vyšel také remaster hry na PlayStation 5.