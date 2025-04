PC verze The Last of Us Part 2 Remastered má ověření pro Steam Deck

The Last of Us Part 2 Remastered | foto: Sony

Fanoušci The Last of Us se mají na co těšit. Už 13. dubna bude mít na Maxu premiéra druhá řada seriálu, ještě předtím ovšem vyjde PC verze druhého dílu nazvaná The Last of Us Part 2 Remastered.

Zahrát by si bez větších problémů měli i majitelé handheldu Stem Deck, protože hra krátce před vydáním získala ověření Steam Deck Verified. To znamená plnou kompatibilitu, přizpůsobené ovládání a dobře čitelný text na obrazovce.

První díl The Last of Us Part I vyšel na Steamu v březnu 2023 a byť hra měla také ověření, trápily ji na nejen na Steam Decku poměrně časté pády a mizerná optimalizace. Trvalo zhruba tři měsíce, než tvůrci dali hru dohromady.

PC verze obsáhne vše co loni vydaná verze The Last of Us Part II Remastered na PlayStation 5, tedy režim No Return, rozšířený režim volného hraní na kytaru, tři hratelné rozpracované úrovně Lost Levels, vylepšenou grafiku, nové trofeje, podporu ovladače DualSense a komentáře vývojářů.

HW nároky The Last of Us Part 2 Remastered

PC verze vzniká ve spolupráci se společnostmi Nixxes Software a Iron Galaxy. Co se upscalingu týče, optimalizována má být pro Nvidia DLSS 3, AMD FSR 3.1 a FSR 4. Samozřejmostí je podpora ultrawide monitorů (21:9, 32:9, až 48:9 pro trojité monitory), 4K rozlišení, jednotlivých nastavení grafiky či 3D zvuk.

The Last of Us Part II Remastered vyjde na PC 3. dubna 2025 na Steamu a Epic Games Storu.