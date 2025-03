Pojede vám PC verze The Last of Us Part 2 Remastered? Omrkněte detaily

The Last of Us Part 2 Remastered na PC | foto: PlayStation

Verze nazvaná The Last of Us Part II Remastered (číst recenzi na Bonuswebu) vyšla loni na PlayStation 5 a nabídla nový režim No Return, rozšířený režim volného hraní na kytaru, tři hratelné rozpracované úrovně Lost Levels, které se nedostaly do plné verze, vylepšenou grafiku, nové trofeje, podporu ovladače DualSense a komentáře vývojářů. Všechny tyto prvky samozřejmě obsáhne i plánovaná PC verze.

PC verze vzniká ve spolupráci se společnostmi Nixxes Software a Iron Galaxy. Co se upscalingu týče, optimalizována má být pro Nvidia DLSS 3, AMD FSR 3.1 a FSR 4. Samozřejmostí je podpora ultrawide monitorů (21:9, 32:9, až 48:9 pro trojité monitory), 4K rozlišení, jednotlivých nastavení grafiky či 3D zvuk.

Počítá se s plnou podporu klávesnice a myši, včetně možnosti namapovat si klávesy podle libosti. Hrát ovšem půjde i s ovladačem DualSense, který podporuje všechny „smyslové prvky“ stejně jako na PS5.

Režim No Return rozšíří nové postavy a mapy. V den vydání PC verze budou dostupné i na PlayStationu 5.

Již zmíněný režim Není návratu (No Return) rozšíří dvě nové postavy (Bill a Marlene) a čtveřice dalších map: Overlook (setkání se Serafity), School (škola Ellie a Diny), Streets (Hillcrest) a Nest (budova s nakaženými z Abbyiny části). Tento obsah bude dostupný i majitelům PS5 verze skrze bezplatný patch 2.0.0 v den vydání PC verze.

HW nároky

Propojení s účtem PlayStation Network není vyžadováno, kdo tak ovšem učiní, může se těšit na bonusy. Jednak získá 50 herních bodů, dále pak skin pro Ellie, který vychází z připravované hry Intergalactic: The Heretic Prophet.

The Last of Us Part II Remastered vyjde na PC 3. dubna 2025 na Steamu a Epic Games Storu.

„The Last of Us opravdu remaster nepotřebovalo, ale nakonec je dobře, že ho dostalo. Za těch pár korun jde o ideální příležitost si celé to do detailů promyšlené utrpení prožít znovu a soustředit se na detaily, které vám snad poprvé mohly zůstat skryty. Pro ty největší nadšence je tu nový herní režim a detaily ze zákulisí, které sice původní zážitek nijak nevylepší, ovšem umí prodloužit čas strávený v oblíbeném světě o dalších pár (desítek) hodin,“ napsali jsme v recenzi PS5 verze.