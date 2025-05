Na fanoušky neznalé herní předlohy The Last of Us: Part 2 čekal během sledování druhé řady seriálu šok. A zatímco premiéru prvního dílu druhé řady vidělo 5,3 milionu diváků, finále si pustilo 3,7 milionu diváků. Pro porovnání, finále první řady sledovalo 8,1 milionu diváků.

HBO Max to připisuje prodlouženému víkendu a očekává postupný nárůst sledovanosti. Podle Variety si i tak už druhá řada vede lépe, protože si připisuje zhruba 37 milionů diváků na epizodu, zatímco u první řady to bylo 32 milionů diváků po devadesáti dnech.

Druhá řada seriálu The Last of US

Stejně jako druhý díl hry, také druhá řada seriálu byla přijata kontroverzně. Zatímco od kritiků má na Rotten Tomatoes 94 procent, u diváků je to pouhých 39 procent. Lidé kritizují představitelku Ellie Bellu Ramseyovou, scénář i dialogy.

Třetí sezona už každopádně dostala zelenou.

„Tento příběh má ještě jednu stránku, do které jsme se ještě pořádně neponořili. A není pochyb o tom, že Abby je hrdinkou svého příběhu. Kam se budeme ubírat dál, o tom mohu říct jen to, že se to vždycky bude soustředit na někoho, ať už to bude Ellie a Dina, nebo Abby,“ řekl spolutvůrce Craig Mazin k finále druhé řady.

„Ale opravdu, pokud to chcete shrnout, všechno je pod mrakem nebo ve slunečním světle Joela – co Joel udělal Abby a co Joel udělal pro Ellie – a to se nikdy nezmění.“

Po zániku civilizace

Příběh The Last of Us se odehrává dvacet let po zániku moderní civilizace. Hlavními protagonisty jsou ostřílený, cynický Joel (Pedro Pascal), který musí propašovat čtrnáctiletou Ellie (Bella Ramseyová) z karanténní zóny. Druhá řada má pouze sedm epizod, o dvě méně než ta první, a pokrývá jen část děje z druhé videohry.