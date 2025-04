První díl druhé řady seriálu The Last of Us vidělo ve Spojených státech 5,3 milionu diváků. Pokud to porovnáme s prvním dílem první řady (recenze první série Last of Us), je to nárůst zhruba o deset procent z 4,7 milionu diváků, píše Deadline. Už tehdy šlo o obrovský hit (první řada nakonec nalákala 32 milionů diváků), lépe si tehdy vedl za posledních třináct let jen Rod draka, tedy prequel k televiznímu seriálu Hra o trůny.

Druhá řada The Last of Us bezesporu patří mezi seriálové události roku. Vzhledem k tomu, že přímo navazuje na první řadu, nemá cenu začínat druhou. I z tohoto důvodu sledovanost první řady narostla minulý týden o 150 procent oproti týdnu předtím.

Po odvysílání první řady seriálu došlo k výraznému nárůstu zájmu o hry, podobně na tom byl i Zaklínač 3 po uvedení seriálu na Netflixu. PlayStation proto před pár dny uvedl edici nazvanou The Last of Us Complete, která zahrnuje verze The Last of Us Part I a The Last of Us Part II Remastered. Kolekce je prozatím dostupná digitálně na PlayStation 5, přičemž 10. července vyjde i ve fyzické sběratelské edici The Last of Us Complete: Collector’s Edition.

Druhá řada seriálu The Last of Us The Last of Us Part II Remastered

„Bella Ramsey prozatím herecky nedostala příliš prostoru předvést víc než typickou naštvanou teenagerku, zato Pedro Pascal opět potvrzuje svou hereckou extratřídu – scéna u psychoterapeutky budiž přesvědčivým důkazem,“ píšou kolegové z Kultury. Chválou nešetří ani zahraniční recenze.

Po zániku civilizace

Příběh The Last of Us se odehrává dvacet let po zániku moderní civilizace. Hlavními protagonisty jsou ostřílený, cynický Joel (Pedro Pascal), který musí propašovat čtrnáctiletou Ellie (Bella Ramseyová) z karanténní zóny. Druhá řada má pouze sedm epizod, o dvě méně než ta první, a pokryje jen část děje z druhé videohry.

The Last of Us Part II Remastered The Last of Us Part II Remastered

The Last of Us je možné sledovat na streamovací platformě Max, ke které získají na tři měsíce přístup všichni noví roční členové iDNES Premium. Členství lze získat nyní se slevou za 690 Kč.