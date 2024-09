Retro stále táhne. Kolekce The Last Ninja uspěla na Kickstarteru za 40 minut

Místo aby s očekáváním hleděli do budoucnosti, ohlíží se mnozí hráči raději k časem prověřeným kouskům. Této nostalgie využilo i britské vydavatelství System 3 a právě teď s nadsázkou bourá Kickstarter svojí kampaní na restaurování legendární série The Last Ninja. Neznáte? Není se čemu divit, tohle je opravdu stará záležitost, která svoji největší slávu zažila koncem osmdesátých let na legendárních Commoderech 64.

Zažili jste tu dobu, nebo ještě máte vlasy a pevnou erekci?

Ve všech třech dílech hrajeme za ninju Armakuniho, který se mstí zlému šógunovi Kunitokimu za vyvraždění svého klanu. Ať už bojujeme na exotickém ostrově (první díl), v moderním New Yorku (druhý díl), nebo v buddhistickém klášteře (třetí díl), vždy jde o to samé – pobít nepřátele, vyřešit hádanky a prozkoumat nápaditou mapu. V jistém smyslu jde o přímé předchůdce her jako Tenchu nebo Sekiro, jen samozřejmě daleko omezenější, co se možností řešení různých situací týče.

I víc než 35 let od vydání prvního dílu je o značku stále zájem, požadovaných třináct tisíc dolarů (zhruba 300 tisíc korun) se autorům podařilo vybrat za pouhých čtyřicet minut. Aktuálně jsou na čtyřnásobku, a to do konce zbývá ještě 28 dnů. Kdo si připlatí, dostane nejen původní trilogii, ale i několik dalších mlátiček navíc. Název Bangkok Knights popravdě neznám, ale International Karate bylo ve své době populární i u nás. Ti největší fanoušci si pak mohou připlatit i za fyzickou kopii, kdy je ovšem k ceně (zhruba 700 korun) nutné připočítat i nemalé poštovné.