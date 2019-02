Hong Kong Massacre vypadá jako kříženec Maxe Payna a Hotline Miami

Půjde o shora viděnou řežbu ve stylu Hotline Miami, kde jedna kulka znamená smrt a nahrávání uložené pozice.

Stylizace hry vychází z klasických akčních filmů osmdesátých let a když si odmyslíme nezvyklý úhel kamery, je to Max Payne jako vyšitý.

A to včetně efektních zpomalovaček, gejzírů krve a lehce nostalgického příběhu. Ten vypráví o bývalém policistovi, který se rozhodl pomstít svého zabitého přítele a vyřídit si to s kriminálními gangy pěkně na vlastní pěst.



Na první pohled nás zaujala parádní grafika a explicitně zobrazené násilí, doufejme, že to není to jediné, co hra přinese. Vychází již v úterý 22. ledna na PC a PS4.