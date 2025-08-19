The First Descendant je kooperativní free 2 play lootor shooter, v němž hráči bojují proti invazi mimozemských vetřelců. Cílem je zajistit přežití lidstva a ochránit kontinent Ingris, v němž se prolíná realita se sci-fi a fantasy prvky.
Pozornost aktuálně vzbudila videa na sociální síti TikTok, v nichž různé prvky hry komentují streameři. Uživatelé si ovšem rychle všimli, že jsou to lidé vytvoření umělou inteligencí, případně klony, které nepříliš úspěšně zkoušejí napodobovat své reálné předlohy. Zejména snaha mluvit nadšeně umělákům ve zveřejněných klipech moc nejde. Ostatně posuďte sami:
@game.central There's drama spilling over on The First Descendant subreddit, as gamers are noticing what appear to be AI generated creator adverts with...striking similarities to actual streamers. Namely the first clip shown here looks a lot like Danielthedemon. Daniel is yet to comment on the...similarities and whether he consented to letting the AI train on his content (all ALLEGEDLY, guys). #thefirstdescendant #aigenerated #danielthedemon #streamer #thefirstdescendantgame #gaming #videogame #gamingnews #aislop ♬ original sound - Game Central
Problém je, že hned první AI streamer ve videu je vytvořený na základě reálného streamera DanieltheDemon, a to bez jeho souhlasu. „Nemám žádné spojení ani smlouvu s The First Descendant. Ukradli můj obličej/reakce z mého nejvirálnějšího videa a pomocí umělé inteligence změnili to, co říkám, a nahradili můj hlas hlasem, který není můj. Nedal jsem souhlas k použití mé podoby,“ vyjádřil se na TikToku.
Ke kauze se nakonec vyjádřil i vydavatel Nacon. Věc se má tak, že autoři uspořádali v rámci třetí sezony hry soutěž pro tvůrce na TikToku, která spočívala v tom, že uživatelé posílají svůj obsah a zároveň souhlasí s možným využitím v reklamách.
„V rámci naší marketingové kampaně pro 3. sezonu Breakthrough jsme nedávno spustili program Creative Challenge pro tvůrce na TikToku, který tvůrcům umožňuje dobrovolně zasílat svůj obsah určený k použití v reklamních materiálech,“ píše provozovatel.
„Všechna zaslaná videa jsou ověřována prostřednictvím systému TikTok, aby se zkontrolovalo, zda neporušují autorská práva, než jsou schválena jako reklamní obsah. Zjistili jsme však případy, kdy okolnosti vzniku některých zaslaných videí vypadají nevhodně. Proto probíhá důkladné vyšetřování .“
Otázka je, zda Nacon zaslané příspěvky schvaloval, nebo se spoléhal pouze na automatickou kontrolu TikToku. Jisté je, že s podobnými případy se budeme setkávat stále častěji. Rozvoj v této oblasti AI je velmi rychlý, brzy nepůjde takováto videa rozeznat.
