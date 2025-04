Zlatá éra RTS, tedy strategií v reálném čase, se už nevrátí. O to víc si teď musíme vážit kvalitních titulů, jako je právě Tempest Rising.

Star Wars Outlaws, hra od Ubisoftu zasazená do otevřeného světa, sice prodala za první měsíc zhruba milion kopií, pro francouzského vydavatele šlo ovšem o hořké zklamání. Nyní se snaží nalákat hráče...

Kdysi jsme je milovali. Tyto hry nutně potřebují vzkříšení

Těmto starším herním značkám aktuálně chybí naděje, že by mohly dostat pokračování, nebo alespoň nějakou vylepšenou verzi. Byla by to ovšem velká škoda, jelikož spousta z nich má dodnes velkou...