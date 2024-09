V The Elder Scrolls: Castles stavíte hrad, Bethesda však vykrádá sama sebe

Prosadit se dnes v segmentu mobilních her je velmi náročné i pro velká vydavatelství, sázka na známá jména už automaticky úspěch nezaručí. Zřejmě z tohoto důvodu se Bethesda se svojí mobilní free 2 play hrou The Elder Scrolls: Castles rozhodla příliš neexperimentovat a doslova vykradla svůj předchozí mobilní hit Fallout Shelter.

Poté, co je panovník zavražděn, usedá na trůn vámi vybraná postava. Ačkoli hrad vypadá zdálky majestátně, na začátku obsahuje jen jednu místnost – trůní sál. Zde vámi zvolený panovník přijímá různá rozhodnutí, například jak naloží s nakaženou úrodou. Volby jsou v podstatě binární, buď vyjdete vstříc poddaným, čímž získáte jejich přízeň, ale stojí vás to zdroje, nebo naopak.

Nyní je třeba nastartovat výrobní procesy, to znamená, že probouráte skálu, vytvoříte místnosti a umístíte do nich potřebné nástroje. Základem jsou jídlo, dřevo pro výrobu a olej. K těm se později přidají další materiály, které využijete například při craftu. Každá postava se hodí pro jinou práci, takže když ji vhodně zaměstnáte a oblečete, zkrátíte tím čas výroby.

S tím, jak se postupně seznamujete se hrou a otvírají se nové možnosti, představují tvůrci zároveň systém monetizace. Stejně jako ve Fallout Shelter tu jsou náhodné balíčky s předměty a postavami, různé bundly a zůstává i tradiční bonus za přehrání reklamy. Největší blázni pak mohou vsadit na předplatné.

Až se váš hrad rozroste, vyrobíte nějaké zbroje a nářadí, zpřístupní se možnost posílat své svěřence na různé výpravy. Boje probíhají automaticky, byť je možné použít jednou za čas speciální schopnost.

Pokud jste stejně jako já strávili s Falloutem Shelter, proniknout do The Elder Scrolls: Castles bude velmi snadné. Ačkoli tvůrci přinášejí několik vylepšení, přiznám se bez rozpaků, že Fallout Shelter je lepší a zábavnější. A to od původního vydání uběhlo už devět let. Mám také pocit, že vzor tolik netlačil v oblasti monetizace. Hra je každopádně zdarma ke stažení, takže v případě zájmu můžete posoudit sami.