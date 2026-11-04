Bethesda připomněla The Elder Scrolls 6, má podtitul Sentinel

The Elder Scrolls 6: Sentinel je oficiální název nového dílu. Bethesda přitom hru oznámila krátkým teaserem už v roce 2018, tedy v době, kdy jsme teprve očekávali, co se vyklube z Falloutu 76 či post-apo střílečky Rage 2.
K oznámení podtitulu Sentinel došlo v rámci videa oslavujícího 40 let studia Bethesda, kterým prováděl šéf Todd Howard.
„A přestože se ohlížíme zpět, těšíme se také na vše, na čem právě pracujeme, zejména na sérii Fallout a samozřejmě na The Elder Scrolls. Víte, všichni se pořád ptají na The Elder Scrolls 6. A tak jsme si řekli: ‚Hele, vzhledem k současné situaci je to přece ideální příležitost, abychom vám prozradili, jak se The Elder Scrolls 6 vlastně jmenuje.‘“
V doprovodném příspěvku na sociálních sítích se ovšem píše, že „ještě nějakou dobu potrvá, než budeme moci sdílet více,“ což pravděpodobně znamená, že hra je stále léta vzdálená vydání. Ale něco jsme se přeci jen dozvěděli.
Po krátkém teaseru následoval citát: „Svitek odhalil jen záblesk, závoj jen slabě pozvednutý před mýma očima. Budoucnost ztracena. Vítězství zmařeno. Písky času rozptýlené osudem.“ – Yazar, Moth Priest of High Queen Iradne of Hammerfell (4E 206). Teaser ukazuje poušť a potvrzuje lokaci – Sentinel je moderní hlavní město Hammerfellu. Hra se zároveň odehrává několik let po Skyrimu.
|
RECENZE: Český krokovací dungeon Underkeep je triumf staré školy