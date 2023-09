O exkluzivitě The Elder Scrolls 6 stále není rozhodnuto, říká šéf Xboxu

O tom, že se studio Bethesda chystá na The Elder Scrolls 6, jsme se dozvěděli už před pěti lety. Do plného vývoje se ovšem tvůrci pustili až letos, po dokončení většiny prací na aktuálním sci-fi hitu Starfield. Vydání je tak ještě roky vzdálené, což je také důvod, proč se Microsoft prozatím nerozhodl, na jaké platformy hra vyjde. Alespoň to tvrdí.

Ačkoliv dříve šéf Xboxu Phil Spencer naznačoval, že The Elder Scrolls 6 nemusí na playstationy vyjít, v aktuálním rozhovoru s Bloombergem nastínil, že stále není rozhodnuto. „U her, které vytváříme, to posuzujeme případ od případu,“ řekl.

„Chceme se ujistit, že naše hry jsou dostupné na mnoha různých místech – na našich konzolích Xbox, na PC, také prostřednictvím cloudu, tyto hry mohou přijít téměř na jakékoli zařízení s přístupem na web.“

„Počítáme s miliony a miliony hráčů, kteří budou mít přístup ke Starfieldu a dalším hrám od Xbox Game Studios. Jde skutečně o to, aby si hráči mohli vybrat, jakým způsobem chtějí hrát, a aby si vytvořili svou knihovnu her,“ dodal Spencer.

Microsoft se před uzavřením obří akvizice, v rámci níž koupí vydavatelství Activision Blizzard, chová opatrně. Letos u soudu s Federální obchodní komisí (FTC) zaznělo, že vydání The Elder Scrolls 6 je ještě minimálně pět let vzdálené a uvidí se, jaké platformy vůbec budou k dispozici. A nebo už Spencer rozhodnutý je, jen to nechce říci veřejně.

U líčení řekl, že připravovaný Indiana Jones od MachineGames (spadají pod ZeniMax Media, tedy Xbox Game Studios) nebude multiformátový, aby Xbox byl spojen s nějakou slavnou značkou stejně jako nyní je Spider-man dostupný pouze na playstationy.