Zahrajte si přes víkend zdarma špičkovou akci The Division 2

Pokud byste si rádi vyzkoušeli březnový looter shooter The Division 2, třeba z důvodu, že jste propásli betu, můžete to o víkendu napravit zdarma. A to na PC, PlayStationu 4 i Xboxu One.