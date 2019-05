Vznik jednoho z nejzásadnějších rockových alb ohrožovala chytlavá videohra

Je to neuvěřitelné, ale od vzniku alba Disintegration od The Cure uteklo již 30 let. Tato zásadní post-punková deska je s třemi miliony prodaných kusů komerčně nejúspěšnějším počinem jejich bohaté kariéry, podle magazínu Rolling Stone pak i 326. nejlepším hudebním albem všech dob.

Kromě klasických problémů, jako je nadměrná konzumace halucinogenů a alkoholu, které byste od rockové kapely asi čekali, však jeho vznik ohrožovala i poněkud nečekaná věc – počítačová hra.

Připomeňme, že nahrávka vznikala v roce 1989, kdy byly počítačové hry stále v plenkách. Jenže obchodní simulátor Elite pod primitivní grafikou nabízel skutečně propracované mechanismy a hráčům umožňoval svobodně objevovat prakticky neomezeně veliký virtuální vesmír. A to členům kapely učarovalo.

Přestože zvuk desky je vyloženě depresivní, při jejím natáčení si muzikanti užili i dost legrace. „Nahrávání ve studiu přináší spoustu čekání, kdy nemáte co na práci, takže hraní počítačových her začalo být docela návykové,“ píše ve vzpomínkách klávesák Roger O’Donnell. A především vzpomíná na Elite, který umožňoval volně obchodovat a za utržené peníze si vylepšovat svoji loď.

Celá situace vygradovala do takové úrovně, že hru nakonec museli ve studiu úplně zakázat, protože kromě členů kapely od ní nedokázal vstát ani producent David M. Allen.

Škoda, že tak jednoduché to nebylo i s alkoholem, kvůli jehož nadměrné konzumaci musel být z kapely vyhozen bubeník Lol Tolhurst.

The Cure přitom prý nebyli jedinou kapelou, která Elite milovala. Autor hry David Braben se na Twitteru pochlubil i tím, že dostal fanouškovský dopis od Wham! (původní kapela George Michaela).

Apparently Wham played Elite too - in the back of their tour bus (we got a fan letter in 1984!) https://t.co/kc39H5faD1