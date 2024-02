Vyhrožovali i mému dvouletému synovi, říká dabérka nenáviděné postavy

Ku příležitosti vydání vylepšené verze druhého dílu série The Last of Us (viz naše recenze) zveřejnilo elitní studio Naughty Dog i dvouhodinový a informacemi nabitý dokument o pozadí jeho vývoje. Autoři se v něm vrací i k nešťastnému úniku příběhových filmečků, které tehdy bez znalosti širšího kontextu rozpálili komunitu „fanoušků“ do ruda.

Jakoby někteří fanoušci nedokázali pochopit, že postava Abby je jen role.

Scénář hry totiž odvážně otáčí premisu původního vyprávění a skrze novou postavě Abby dává nahlédnout na dobře známé události novou optikou. Samozřejmě bylo od počátku jasné, že tento příběh bude mnoha lidem proti srsti, vlna nenávisti, kterou to spustilo, ovšem zaskočila i samotné vývojáře.

Laura Bailey talks about how people threaten her new born son when The Last of us part 2 launched.



Man this breaks my heart 😞 pic.twitter.com/R5zfShzlhF — Pyo 5️⃣ (@mrpyo1) February 2, 2024

Nejvíce to paradoxně odnesla herečka Laura Baileyová, která Abby na základě scénáře režiséra Neila Druckmanna ztvárnila. „Doufám, že tví rodiče zemřou na rakovinu,“ píše se například v jednom z mnoha vzkazů, které tehdy zveřejnila na svém profilů na síti X. Zatímco nad většinu urážek se tehdy dokázala povznést, výhrůžky násilím vůči tehdy teprve dvouletému synovi, který přišel na svět v průběhu vzniku hry, ji opravdu zasáhly. „Pokaždé, když jsem se připojila na internet, bylo to jediné, co jsem všude viděla,“ vzpomíná na těžkou dobu i po letech. Nejvíce explicitní nadávky rovnou předávala k vyšetření policii.

Tak trochu se bojíme, aby se nepříjemná situace neopakovala po vydání chystané druhé série seriálu, která nepopulární postavu přivede i na televizní obrazovky. Už teď se najdou tací, jež její nedávno oznámené představitelce Kaitlyn Deverové doporučují, aby se alespoň na čas odpojila od sociálních sítí.