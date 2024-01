Dohráním do konce to nekončí, hráči Tetrisu už vymýšlejí další výzvy

Teprve třináctiletému Willu Gibsonovi, vystupujícímu na internetu pod přezdívkou Blue Scuti, se nedávno podařil dechberoucí úspěch. Jako první člověk na světě totiž dokázal porazit hru Tetris, když vydržel hrát tak dlouho, až se dostal do fáze, se kterou nepočítali ani vývojáři a hra „spadla“. Neskutečný výkon prakticky na samotné hranici lidských možností vzbudil celosvětový ohlas, jak už to tak ovšem bývá, objevilo se i pár takových, kteří jeho umění zpochybnili.

Will Gibson, alias Blue Scuti, se v pouhých třinácti letech stal šampionem hry Tetris. A ne, nebojte se, má prý i jiné zájmy než videohry.

Při čtení některých komentářů v diskusi pod naším článkem se nejde ubránit hořkému pousmání. Jeden z komentujících například tvrdil, že to, oč se celosvětová herní komunita pokoušela dlouhých 34 let, zvládl už během nudných prostojů na vojně, jiný zase téměř nadpozemský výkon přirovnal k zaseknutí operačního systému Windows. Našli se i experti, kteří se vysmívali jeho brýlím nebo nedostatečnému milostnému životu (znovu bych rád upozornil, že chlapci je teprve 13 let). Že bohužel nejde jen o názor anonymních internetových mudrlantů, ale o zpátečnické myšlení nezanedbatelné části společnosti, ukázala v přímém přenosu moderátorka televize Sky News Jayne Seckerová, která chlapci doporučila, že by se místo hraní videoher měl raději projít na čerstvém vzduchu.

It is the Year of Our Lord 2024 and @SkyNews is still telling people who play video games to go outside and get some fresh air, notably on the same day they’re praising a 16-year-old darts player pic.twitter.com/QoPpWGQ0fr — Chris Scullion (@scully1888) January 4, 2024

Ne snad, že bychom v 21. století snad ještě cítili potřebu náš koníček obhajovat, ale vězte, že hraní videoher vskutku není překážkou pro to, aby člověk mohl zároveň vést fungující partnerský vztah, dosáhnout pracovních úspěchů anebo třeba sportovat. Ostatně Willova matka je na synův úspěch hrdá, má prý i spoustu jiných koníčků a hraní Tetrisu mu dalo alespoň na chvíli zapomenout na nedávnou smrt otce.

Dlouhé roky byl králem Tetrisu Jonas Neubauer, v civilním životě se živil jako barman.

Ale nechme raději „hejtry“ žít své nenávistí naplněné životy a podívejme se radši, co „Scutiho“ úspěch znamená pro tetrisovou komunitu. Okamžitě se totiž objevily hlasy, že je hotovo a už není kam dál pokračovat… to ovšem není tak úplně pravda.

Abychom pochopili význam tohoto famózního úspěchu, je potřeba rozebrat si, jakým způsobem Tetris (tedy tato konkrétní verze, ve které se pořádají oficiální turnaje) funguje. Youtuber vystupující pod přezdívkou aScout celý výkon rozebral do nejmenších detailů ve svém videu, které za pár dnů nasbíralo už přes 4 miliony zhlédnutí. Vřele ho doporučujeme, ovšem pokud dostatečně nevládnete anglickým jazykem, dovolte mi krátké a zjednodušené shrnutí.

Dlouhé roky se myslelo, že vrcholem hry je 29. úroveň, ve které padající kostky dosahují takové rychlosti, že obyčejným mačkáním tlačítek je není možné v kratičkém intervalu posunout až ke krajům herní plochy, což je nezbytnou podmínkou pro úspěšné „odbourávání“ řádků. Jenže po několika letech hráči přišli na novou metodu mačkání tlačítek (hypertapping), díky níž se dokázali dostat dál. Později ji ještě vylepšili na tzv. rolling, který spočívá v tom, že hráč jednou rukou mačká tlačítka, zatímco druhou prsty poklepává do zadní strany ovladače, čímž dokáže dosáhnout extrémní rychlosti úhozů. Vypadá to trochu směšně, obzvláště když kvůli tomu někteří oblékají speciální rukavice, ale jak se říká – účel světí prostředky.

Tetris je jednou z nejznámějších videoher vůbec. Dokonce byl i zfilmován.

Někde kolem úrovně 150 se ovšem objevuje další problém – barevná paleta padajících kostek se stane tak tmavou, že prakticky není proti černému pozadí vidět. Elitní hráči zvyklí umísťovat padající tvary prakticky instinktivně, tak najednou tvrdě narazili a museli se ještě navíc naučit držet si v paměti aktuální stav herní plochy. Ani to je ovšem nezastavilo…

Kam až je možné se dostat, se podařilo zjistit až díky využití umělé inteligence. Programátor Greg Cannon vytvořil program nazvaný StackRabbit, který při vygenerování každého nového tvaru vyhodnotí optimální místo dopadu a také ho tam okamžitě umístí. Tady je nutné připomenout, že původní vývojáři rozhodně nepočítali s tím, že by se snad někdo do této oblasti mohl dostat a tak si s vysokými hodnotami proměnných ve zdrojovém kódu prostě hlavu nelámali. A právě proto se v nejvyšších úrovních dějí zajímavé věci…

V té s číslem 235 se například radikálně změní počítání a místo obvyklých 10 odrovnaných řádků je jich najednou pro postup potřeba 800. O dvě úrovně výše pak navíc celá aplikace zkolabuje, což je stav, který se pro hráče stal oním mytickým Excaliburem. A ten jako první dokázal z kamene vytáhnout právě Blue Scuti.

Jenže situace se má tak, že Tetris „nezatuhne“ vždy ve stejném momentu. Záleží totiž na celé řadě faktorů, které se dají předpovědět pomocí AI. A tak pro hráče vzniká další výzva. Zatímco dosud se snažili způsobit pád aplikace co nejrychleji, nyní ho naopak budou prodlužovat co nejdéle, což znamená, že se místo co nejefektivnějšího umístění jednotlivých tvarů budou soustředit na to, aby řádky odbourávali po jednom. Teoreticky je dokonce možné dostat se tímto způsobem za úroveň 255, kdy prý dojde k resetu všech ukazatelů a hra se spustí od začátku.

A jestli (až) se to někomu podaří? Bude se nejspíše soutěžit v tom, kdo to dokáže víckrát za sebou. Nechápete? Není potřeba, prostě se věnujte tomu, co baví vás. Když se nad tím totiž zamyslíte, každý koníček je vlastně jen ztrátou času a na rozdíl od společensky akceptovaného „chlastání piva a pálení pyra“ při hraní Tetrisu alespoň nikdo nepřijde k úhoně.