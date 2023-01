Zemřela herečka Annie Werschingová, královna Borgů i Tess z The Last of Us

Seriálovému světu aktuálně dominuje adaptace herního hitu The Last of Us, který snad jako vůbec první v historii dokázal přenést kouzlo interaktivního média i do ryze pasivního sledování TV (viz naše recenze).

Annie Werschingová propůjčila postavě Tess tvář i hlas.

Bohužel, americká herečka Annie Werschingová, která propůjčila tvář i hlas jedné z nejdůležitějších postav původní předlohy, si masový úspěch značky už neužije.

V roce 2020 jí byla diagnostikována rakovina, a i když se snažila ve své kariéře pokračovat (mimo jiné jako královna Borgů v nových dílech Star Treku), 29. ledna těžké nemoci podlehla. Zanechala za sebou manžela, tři syny a nespočet fanoušků, které dokázala potěšit, mimo jiné i jako Renée v kultovním „real-time“ seriálu 24, ale třeba i důležitými rolemi v kritikou chválených Runaways nebo Bosch.

Naše čtenáře však patrně nejvíc oslovila jako Tess, partnerka hlavního hrdiny Joela z dnes už bez přehánění kultovní hry The Last of Us. Na obrazovce sice nepobyla dlouho, ovšem právě ona postrčila události tím správným směrem, když titulní dvojici dala dohromady.

Kdo ví, nebýt vážné nemoci, možná by se role zhostila i v seriálu podobně jako třeba Merle Dandridgová v roli Marlene – takto ji musela nahradit Anna Torvová. A i když rozhodně není špatná, její interpretace této postavy je jednoduše jiná.