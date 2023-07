Jejich hra je tak úspěšná, že je fanoušci nepustí dělat žádnou novou

Mnozí nezávislí vývojáři marně sní o úspěchu a místo herního hitu, který by dobyl svět, skončí v deziluzi a zadlužení (viz náš článek). Zajímalo by mě, jak takoví hledí na těch pár šťastlivců, kteří si naopak stěžují na prokletí úspěchu. Před lety na sebe upozornil Dong Nguyen, jehož úspěch banálního Flappy Bird rozladil natolik, že i když mu vydělával přibližně milion korun denně, odstranil jej z digitálních obchodů (viz náš článek).

To vývojáři slavné Terrarie už by také rádi svůj největší hit nechali za sebou a posunuli se dál, odvahu na to zklamat svoji více než deset let pečlivě budovanou komunitu ovšem nemají. Od vydání první verze v roce 2011 už totiž hra přilákala přes 45 milionů zákazníků, přičemž 10 milionů jen v posledních dvou letech. Z toho je evidentní, že zájem o hru neupadá, ale stále roste.

„Prodává se stále jako teplé koláče“ vysvětlil výmluvně šéf studia Re-Logic Andrew Spinks na svém už teď rušeném twitterovém profilu, proč navzdory tomu, že již dvakrát oznámili „definitivně poslední verzi,“ vývoj stále pokračuje.

A proč ostatně ne? Fanoušci jsou spokojeni prakticky na každé z mnoha platforem, kde hra vyšla a touhu po kreativitě a prošlapávání nových cest snad dostatečně dokážou zaplácnout neustále proudící dolary.