Soudný den se opět odkládá. Terminator: Survivors přinesou zásadní změny

Ondřej Zach
  9:25
Hra navazující na slavné filmy Terminátor byla odložena na neurčito a tvůrci chystají několik poměrně zásadních změn. Část hráčů je trochu naštvaná, další je naopak vítají.

Terminator: Survivors

Nacon 2026 PC, Xbox Series X/S, PS5

iDNES.cz

nehodnoceno
Herní karta

Terminator: Survivors se odehrává po událostech prvních dvou filmů. Skupina přeživších Soudného dne bojuje o zdroje nejenom s dalšími lidskými frakcemi, ale i proti strojům Skynetu.

Tvůrci slibují, že hráči potkají postavy z filmové série a postapokalyptický svět vybudují tak, jak ho naznačil režisér James Cameron. O herní stránce toho prozatím moc nevíme. Budeme rozvíjet vlastní základnu, zachraňovat přeživší a ke slovu by se měl dostat i kradmý postup.

Terminator: Survivors
Terminator: Survivors
Terminator: Survivors
Terminator: Survivors
25 fotografií

Původně měla hra vyjít v předběžném přístupu na Steamu a lákala také na možnost hry v kooperaci se třemi parťáky. Ani jedno z toho už neplatí.

„Po měsících interního testování a diskuzích s hráči a fanoušky série jsme dospěli k závěru, že abychom vám mohli nabídnout autentický zážitek ze světa Terminátora s co nejlepším herním zážitkem ze střílení a průzkumu, budeme muset kooperativní multiplayer vynechat. Víme, že to může být zklamání, ale věříme, že je to správný kreativní směr pro nekompromisní vizi světa po Soudném dni,“ napsal na Steamu Marco Ponte, kreativní ředitel studia Nacon Studio Milan.

Terminator: Survivors

Terminator: Survivors

„Museli jsme také přepracovat naše plány vydání. Namísto spuštění v předběžném přístupu chceme, aby vaše první kroky v pustině byly kompletním a vybroušeným zážitkem. Možná jste to již uhodli, ale to znamená, že Terminator: Survivors nebude spuštěn v roce 2025. Nové datum zatím nemáme stanovené, ale dáme vám vědět, až budeme připraveni sdělit nové datum vydání.“

K oznámení Terminator: Survivors došlo už v roce 2022. Hra měla v předběžném přístupu vyjít v říjnu 2024, následně se ovšem odložila na rok 2025. Stále platí, že se vydání plánuje nejenom na PC, ale i PlayStation 5 a Xbox Series X/S.

Fanoušci značky Terminátor se mohou aktuálně pustit do vynikající 2D akce Terminator 2D: No Fate (recenze). Bohužel je však velmi krátká.

Terminator 2D: No Fate

Terminator 2D: No Fate

Vstoupit do diskuse

iDNES.cz

nehodnoceno

Čtenáři

? Ohodnoťte hru

Pro ohodnocení se musíte přihlásit

%

Nejčtenější

KVÍZ: Jak dobře znáte svět PlayStationu? Hraje se o pecky na PS5

The Last of Us Part I na PS5 Pro

Značka PlayStation se nesmazatelně zapsala do populární kultury, svého času byla symbolem hraní v obýváku. Na výslunní se drží dodnes. Pojďme si pomocí kvízu připomenout některé milníky, postavy a...

Kingdom Come prestižního herního Oscara nedostal, cenám dominoval favorit

Clair Obscur: Expedition 33

V americkém Los Angeles se uskutečnilo předávání prestižních cen Game Awards, což je taková videoherní obdoba filmových Oscarů. Mezi nominanty se letos poprvé objevila i česká hra, historické RPG...

Lara se vrací k sexy vzhledu, ukáže se jako mladá i zkušená

Tomb Raider: Legacy of Atlantis

Poslední herní dobrodružství se slavnou archeoložkou Larou Croft vyšlo v roce 2018. Herní ikona ovšem chystá návrat hned ve dvou nových hrách a v přípravě je i hraný seriál.

Těchto 25 her bojuje o titul Hra roku 2025. Je mezi nimi i váš favorit?

Kingdom Come: Deliverance 2

I na základě vašich nominací, za něž vám děkujeme, jsme vybrali 25 her, které se utkají v anketě o titul Hra roku 2025. Zahrnuli jsme tak velké blockbustery, tak menší, ale neméně úspěšné nezávislé...

Boj o herní Oscary je tady. Znáte předchozí vítěze?

Baldur’s Gate 3

V noci ze čtvrtka na pátek se koná předávání videoherních Oscarů na ceremoniálu The Game Awards. Pojďme si tedy připomenout tituly, které ovládly předchozí ročníky udílení těchto cen.

Soudný den se opět odkládá. Terminator: Survivors přinesou zásadní změny

Terminator: Survivors

Hra navazující na slavné filmy Terminátor byla odložena na neurčito a tvůrci chystají několik poměrně zásadních změn. Část hráčů je trochu naštvaná, další je naopak vítají.

17. prosince 2025  9:25 0

Zisk herního Oscara výrazně nakopl prodeje Clair Obscur: Expedition 33

Clair Obscur: Expedition 33

Letošní předávání cen Game Awards zcela ovládla francouzská hra Clair Obscur: Expedition 33. Její autoři se následně mohli těšit z další vlny zájmu hráčů.

17. prosince 2025 0

Čísla, kterým se těžko věří. Letošní herní hit prodal sedm milionů kopií

Hollow Knight: Silksong - Sea of Sorrow DLC

Autoři z malého australského studia Team Cherry oznámili, že jejich letošní novinka Hollow Knight: Silksong prodala přes sedm milionů kopií. Fanoušky navíc potěšili zprávou o novém dodatku, který se...

17. prosince 2025 1

Saros

Saros

vydáno 16. prosince 2025  11:25,  aktualizováno  11:27

Diablo IV: Lord of Hatred

Diablo IV: Lord of Hatred

vydáno 16. prosince 2025  11:20

Vykřešou z toho hit? Sci-fi střílečka Marathon vyjde v březnu

Marathon

Žánr extrakčních stříleček zažívá v poslední době rozkvět a na rok 2026 se chystá hned několik dalších her, včetně sci-fi Marathon od zkušeného studia Bungie.

16. prosince 2025  10:10 0

RECENZE: Terminator 2D: No Fate je skvělý. Škoda, že skončí tak rychle

80 %
Terminator 2: NO FATE

Terminator 2D: No Fate je 2D akční hra inspirovaná dnes již legendárním filmem Terminator 2: Judgment Day od Jamese Camerona. Zároveň je to pocta klasickým arkádovým hrám z osmdesátých a devadesátých...

PS5
16. prosince 2025 9

Slídící Vontové i epický souboj na závěr. Tvůrce představuje deskovku s Rychlými šípy

Premium
Stínadla a jejich tvůrce Vladimír Chvátil

Vladimír Chvátil je známý český vývojář a designér deskových a počítačových her. Aktuálně je na pultech obchodů k sehnání jeho deskovka Stínadla s tematikou Rychlých Šípů, jejíž obsah přibližuje v...

16. prosince 2025 1

Jako japonská školačka učarovala milionům, prvního streamu se bála

Konatsu Kato

Japonská herečka a modelka Konatsu Kato se stala tváří hororu Silent Hill f. Herní postavě propůjčila nejenom svůj hlas, ale i tvář a pohyby. A ačkoli nemá s hraním a streamováním žádné zkušenosti,...

15. prosince 2025  12:25 5

Mario Tennis Fever

Nintendo Direct - září 2025

vydáno 15. prosince 2025  10:16,  aktualizováno  10:17

Advantage Consulting, s.r.o.
SOUSTRUŽNÍK - náborový bonus až 130.00 Kč

Advantage Consulting, s.r.o.
Plzeňský kraj
nabízený plat: 40 000 - 50 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

RETRO: Dvacet nejzásadnějších her roku 2005. Zvolte tu nejlepší

Nejlepší hry 2005

Dvacet let vypadá jako dlouhá doba, na mnohé hity tehdejší doby ovšem vzpomínáme dodnes. Světlo světa tehdy spatřila například milionová série Guitar Hero, graficky revoluční střílečky F.E.A.R. a...

15. prosince 2025 20

KVÍZ: Jak dobře znáte svět PlayStationu? Hraje se o pecky na PS5

The Last of Us Part I na PS5 Pro

Značka PlayStation se nesmazatelně zapsala do populární kultury, svého času byla symbolem hraní v obýváku. Na výslunní se drží dodnes. Pojďme si pomocí kvízu připomenout některé milníky, postavy a...

vydáno 14. prosince 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.