Soudný den se opět odkládá. Terminator: Survivors přinesou zásadní změny

Terminator: Survivors se odehrává po událostech prvních dvou filmů. Skupina přeživších Soudného dne bojuje o zdroje nejenom s dalšími lidskými frakcemi, ale i proti strojům Skynetu.
Tvůrci slibují, že hráči potkají postavy z filmové série a postapokalyptický svět vybudují tak, jak ho naznačil režisér James Cameron. O herní stránce toho prozatím moc nevíme. Budeme rozvíjet vlastní základnu, zachraňovat přeživší a ke slovu by se měl dostat i kradmý postup.
Původně měla hra vyjít v předběžném přístupu na Steamu a lákala také na možnost hry v kooperaci se třemi parťáky. Ani jedno z toho už neplatí.
„Po měsících interního testování a diskuzích s hráči a fanoušky série jsme dospěli k závěru, že abychom vám mohli nabídnout autentický zážitek ze světa Terminátora s co nejlepším herním zážitkem ze střílení a průzkumu, budeme muset kooperativní multiplayer vynechat. Víme, že to může být zklamání, ale věříme, že je to správný kreativní směr pro nekompromisní vizi světa po Soudném dni,“ napsal na Steamu Marco Ponte, kreativní ředitel studia Nacon Studio Milan.
„Museli jsme také přepracovat naše plány vydání. Namísto spuštění v předběžném přístupu chceme, aby vaše první kroky v pustině byly kompletním a vybroušeným zážitkem. Možná jste to již uhodli, ale to znamená, že Terminator: Survivors nebude spuštěn v roce 2025. Nové datum zatím nemáme stanovené, ale dáme vám vědět, až budeme připraveni sdělit nové datum vydání.“
K oznámení Terminator: Survivors došlo už v roce 2022. Hra měla v předběžném přístupu vyjít v říjnu 2024, následně se ovšem odložila na rok 2025. Stále platí, že se vydání plánuje nejenom na PC, ale i PlayStation 5 a Xbox Series X/S.
Fanoušci značky Terminátor se mohou aktuálně pustit do vynikající 2D akce Terminator 2D: No Fate (recenze). Bohužel je však velmi krátká.