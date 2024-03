VIDEO: První trailer na Terminator: Survivors ukazuje svět po Soudném dni

Jedna z nejočekávanějších her všech dob se pomalu blíží a zatímco fanoušci se už nemohou dočkat,...

Návrat éry simulátorů života? Několik her chce sesadit The Sims z trůnu

V budoucnu se dočkáme hned několika her ve stylu legendárních The Sims. Každá na to jde trochu...