Pamatujete sharewarovou střílečku Terminal Velocity? Vrátí se v remasteru

Jméno Toma Halla sice není tak známé jako jeho kolegů Johna Carmacka nebo Johna Romera, kterým pomáhal stvořit legendární střílečku Doom, přesto by nemělo být nikdy zapomenuto.

Ok, moc dobře to už nevypadá, ale kdo tu dobu pamatuje už nejspíše otevírá peněženku.

Kromě toho, že se podílel na většině zásadních her studia id Software, z pozice producenta dal světu i nedoceněnou střílečku Terminal Velocity.

Ta vyšla ve zlaté éře sharewaru, přesně v polovině devadesátých let, a byla typickým produktem své doby. Příběh se dá shrnout jednou větou (Zastavte zlotřilou umělou inteligenci XI), zato počet zneškodněných nepřátel jde do jednotek vyšších tisíců.

Zjednodušeně řečeno létáte s raketkou nad povrchem planetky a ničíte vše, co vyčnívá nad texturu povrchu země. Hlavním „highlightem“ tehdy byla možnost v některých místech vletět do podzemí, kde se do té doby otevřený svět plynule změnil v přísně ohraničený tunel, v němž se hráč musel vyhýbat jakémukoli kontaktu s okolím.

Nic o čem by šly psát diplomové práce na filozofických fakultách, ale zábava to byla královská. Tato rozevlátá kopie Descentu byla totiž na rozdíl od většiny tehdejších stříleček skutečně 3D a umožňovala pohyb ve všech třech rozměrech, nikoli jen pomocí vizuálních triků, jako právě ve hře Doom (viz náš článek o herních enginech).

A nyní se chystá remaster. Co se týče vylepšení, bude hodně opatrný – stařičká pixelovatá grafika zůstane prakticky beze změn, jen se zvětší rozlišení a přibude podpora širokoúhlých displejů. Kromě toho má být ještě vyčištěn zvuk a přibudou achievementy. Na nové edici prý pracuje i řada původních autorů, o vydání se ale postará studio Ziggurat, které podobným stylem zrenovovalo například sérii Bloodrayne.

Terminal Velocity: Boosted Edition vyjde na Steamu již 14. března.