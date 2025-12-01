Tempest Rising je něco jako návrat kamaráda z dětství, se kterým jste toho prožili mraky, než se musel odstěhovat pryč. I když uběhly dvě dekády, stejně ho poznáte na ulici a vaše přátelství, jako by neskončilo, napsal v recenzi Honza Kouba a dodal, že mu chybí snad jen nějaká ikona, jakými jsou nezapomenutelné postavy či zbraně, například Ion Cannon.
Jednu z těchto výtek se chystají tvůrci napravit v dalších velké aktualizaci, která přidá právě superzbraně. Tempest Rising ukazuje alternativní realitu, v níž jaderná válka nevedla ke zničení Země. Nově vzniklá organizace GDF se snaží další podobné katastrofě zabránit. Padouchy zastupuje fanatická Dynastie.
A obě strany se mohou těšit na vlastní superzbraň. GDF vyšle signál orbitálnímu satelitu, aby inicioval útok dronů na určených souřadnicích. Speciální věže mají v místě dopadu způsobit poměrně velké škody, nicméně tím to nekončí. Nepřátelé budou poté čelit palebné síle devíti autonomních bojových věží, dokud nebudou zničeny nebo neztratí energii po jedné minutě. Tyto věže také slouží jako dočasné nosiče dronů.
Dynastie naproti tomu potrápí nepřátele z podzemí. Bude totiž moct umístit až 18 jednotek do masivních, pancéřovaných vrtacích modulů. Když se vynoří, vyvolají ničivé zemětřesení.
Superzbraně v akci:
„Vynaložili jsme velké úsilí, abychom tyto superzbraně do hry přidali, a jsme přesvědčeni, že každé frakci dodávají zcela nový způsob hraní. Těšíme se, až uvidíme, jak kreativně je využijete v multiplayeru,“ dodávají tvůrci.
Poctivý strategický nářez
„Tempest Rising je přeskinovaný modernizovaný remake C&C. Na nic jiného si ani nehraje, a je to dobře. Skvělá klasická RTS, která má nemalé ambice stát se novou RTS sci-fi ságou, jako byl C&C a StarCraft. Já jí to přeji, zatím jsme však na samém začátku boje o tempest. Snad se nám tu rodí další strategický kult, jehož nové díly budeme s nadšením očekávat léta dopředu,“ napsali jsme v recenzi na Tempest Rising.