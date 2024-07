Stýská se vám po značce Command & Conquer? Zkuste skvělé demo Tempest Rising

My jsme si Tempest Rising vyzkoušeli už před dvěma lety na Gamescomu (viz náš článek), nyní tak konečně můžete učinit i vy. Na Steamu se totiž objevila demoverze, ve které si můžete zdarma okusit jednu z příběhových misí za obě strany válečného konfliktu, v němž lidstvo bojuje o přežití v nukleární válkou zdevastovaném světě.

Tempest Rising

Tempest Rising není nic jiného než další Command & Conquer. Nebýt v tomto žánru takové sucho, asi bychom se autorům vysmáli za to, jak přímočaře ho kopírují. Jenže teď jim za to naopak tleskáme. Místo Tiberia tu máme Tempest, místo GDI GDF a z Brotherhood of NOD je tu jakási teroristická „Dynastie“. Co víc, zůstává totožný „macho military“ vizuální styl, kdy jsou i ti nejposlednější pěšáci odosobnění do hyperdrsného brnění, které ovšem nedokáže zabránit tomu, aby neumírali jako kuřata v masokombinátu.

Demoverze řekne víc než tisíc slov, takže směle do ní (odkaz), jen pozor – k dispozici bude jen do pondělí 22. července, takže si raději pospěšte. Samotná hra by pak měla vyjít „brzy“, což zřejmě znamená někdy do konce letošního roku.