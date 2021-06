Skvělý Tell Me Why je zdarma, autoři tím chtějí podpořit sexuální menšiny

Měsíc červen je mnohými označován jako měsíc hrdosti a napříč světem se během něj konají nejrůznější akce na podporu sexuálních menšin. Vydavatelství Dontnod si v rámci oslav připravilo pro herní komunitu krásný dárek. Po dobu celého měsíce nabízí zcela zdarma všechny epizody povedeného detektivního seriálu Tell Me Why (naše recenze), v němž budete pátrat po pachatelích dávného trestného činu.

Drtivou většinu herní doby zaberou dialogy.

Tell Me Why je zřejmě vůbec první videohrou, jejímž hrdinou je transsexuál. Hlavní hrdina Tyler se totiž narodil jako děvčátko Ollie a v dospělosti prošel změnou pohlaví.

Nejde přitom o nahodilou manýru autorů, kteří by chtěli ukázat, jak moc progresivní jsou, Tylerova odchylka je jedním ze základních stavebních kamenů příběhu a také hlavní motivací jeho jednání. Jde o skvěle napsanou postavu, pokud se vám ale nepodaří identifikovat se s ní, veškeré křehké kouzlo hry přijde vniveč a vás tak čeká zhruba deset hodin žvanivé nudy.

Od autorů šlo o poměrně odvážný krok, přeci jen masové herní publikum není zrovna známé svojí vysokou empatií a tolerancí. Výsledek se jim ovšem povedl.

Kdo hrál kterýkoliv díl Life is Strange, tomu Tell Me Why netřeba nijak zevrubněji popisovat. Hlavní postavu ovládáte z pohledu třetí osoby, většinu času jen chodíte po malých uzavřených lokacích, prohledáváte okolí a povídáte si s lidmi. Dobrá znalost angličtiny je nezbytná pro vychutnání poměrně napínavého příběhu.

Hra je k dispozici zdarma až do konce června, po aktivaci vám pak zůstane v knihovně napořád. Stáhnout si ji můžete jak ze Steamu, tak z obchodu Windows Store. Zdarma je i xboxové verze, na playstationech bohužel hra nevyšla.

Rád bych upozornil, že v případě, že vás hra ani její problematika nezajímá, stahovat si ji nemusíte. A dokonce nám o tom ani nemusíte vyprávět v diskusi.