Příběh filmu Želvy Ninja: Mutantí chaos bude pokračovat ve hře

Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutants Unleashed má být 3D akce kombinovaná s hopsáním, která se odehrává po událostech animáku. O příběhu prozatím víme jen to, že New York napadne nová vlna mutantů a čtveřice želváků se jim postaví.

Bojovat se bude v ulicích New Yorku, kanálech i mrakodrapech a tvůrci slibují, že poznáme známá místa z filmu. Hrát přitom půjde jak sólo, tak ve dvou v lokální kooperaci. Co se hratelných postav týče, potvrzena je čtveřice želv – Leo, Raph, Donnie a Mikey.

Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutants Unleashed vyjde později tento rok na PC, Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One a Xbox Series X/S. Prozatím se podívejte na první várku obrázků.

Želvy Ninja ve hrách

TMNT: Shredder's Revenge byla trefa do černého. Na TMNT: The Last Ronin si ještě počkáme.

Fanouškům želváků můžeme doporučit výbornou scrollovací beat ’em up Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder‘s Revenge či retro kolekci Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection.

Na duben se chystá port arkádovky Teenage Mutant Ninja Turtles Arcade: Wrath of the Mutants z roku 2017 a v přípravě je i výrazně temnější Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin.